Навальный пробыл на свободе пять секунд



Алексей Навальный. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

— написал он.Позднее Волков уточнил, что оппозиционер находится в ОВД «Даниловский», ему оформляют новое административное дело по ст.20.2 ч4. КоАП.9 сентября в ходе несогласованной с властями акции протеста пострадал полицейский. Он получил несколько ударов по голове.11 сентября директор Росгвардии Виктор Золотов пообещал превратить Навального вна дуэли в ответ на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией расследование о сомнительных госзакупках в ведомстве.