Два японских робота успешно приземлились на астероид Рюгу и прислали фотографии



[email protected] Из-за солнечного света на фотографии, сделанной роботом, получились белые пятна. Image caption: TWITTER/





Минироботы MINERVA-II1A и MINERVA-II1B передвигаются с помощью прыжков. Image caption: JAXA





Робот MINERVA-II1A сделал эту фотографию после отделения от космического корабля. В правом нижнем углу - поверхность астероида Рюгу. Image caption: JAXA

В чем заключается миссия "Хаябуса-2"?





Зонд "Хаябуса-2" добрался до астероида Рюгу в конце июня. Image caption: JAXA, UNI TOKYO & COLLABORATORS

Роботы отделились от японского космического зонда "Хаябуса-2" 21 сентября. По меньшей мере один из них сейчас движется по поверхности астероида, пишет агентство.MINERVA-II1 - это первые в мире мобильные исследовательские роботы, которые высадились на поверхность астероида. Каждый робот весит всего один килограмм. Эти роботы впервые смогли автономно передвигаться и делать фотографии на поверхности астероида.- сказал руководитель миссии проекта "Хаябуса-2" Макото Йошикава.Всего команда зонда "Хаябуса-2" опубликовала три изображения, сделанных роботами. Изображения получились размытыми, так как одно из них робот сделал во время вращения, а другое - в момент прыжка. Кроме того, на них получились цветовые пятна из-за отражения солнечного света.- сказал ответственный за проект MINERVA-II1 Тетсуо Йошимицу.Миссия "Хаябуса-2" началась в 2014 году. Ее стоимость составляет $150 млн. Космический зонд "Хаябуса-2" летел к астероиду Рюгу три с половиной года и добрался до него в конце июня.Задачи зонда - изучить астероид и доставить на Землю образцы пород, из которых он состоит., - рассказывал руководитель проекта Йошикава.Диаметр астероида Рюгу составляет около 900 метров, он совершает полный оборот вокруг своей оси за семь с половиной часов. Он находится в 290 млн км от Земли. "Хаябуса-2" проведет на орбите вокруг Рюгу около полутора лет.Рюгу принадлежит к астероидам класса С, которые считаются относительно примитивными. Это значит, что на его поверхности могут оказаться органические материалы и гидраты. Изучение химического состава Рюгу может помочь ученым понять ранные этапы эволюции Солнечной системы.