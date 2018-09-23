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Два японских робота успешно приземлились на астероид Рюгу и прислали фотографии

24.09.2018 08:11 — Разное | UDF  
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Из-за солнечного света на фотографии, сделанной роботом, получились белые пятна. Image caption: TWITTER/[email protected]
Два японских миниробота MINERVA-II1A и MINERVA-II1B успешно приземлились на поверхность астероида Рюгу. Оба находятся в хорошем состоянии и передают с астероида фотографии и данные, сообщается на сайте японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Роботы отделились от японского космического зонда "Хаябуса-2" 21 сентября. По меньшей мере один из них сейчас движется по поверхности астероида, пишет агентство.

MINERVA-II1 - это первые в мире мобильные исследовательские роботы, которые высадились на поверхность астероида. Каждый робот весит всего один килограмм. Эти роботы впервые смогли автономно передвигаться и делать фотографии на поверхности астероида.

"Я был так тронут тем, что эти маленькие самоходные аппараты успешно исследуют поверхность астероида, потому что мы не смогли этого добиться 13 лет назад. Меня особенно впечатлили изображения, сделанные с близкого расстояния на поверхности астероида", - сказал руководитель миссии проекта "Хаябуса-2" Макото Йошикава.

Два японских робота успешно приземлились на астероид Рюгу и прислали фотографии

Минироботы MINERVA-II1A и MINERVA-II1B передвигаются с помощью прыжков. Image caption: JAXA

Всего команда зонда "Хаябуса-2" опубликовала три изображения, сделанных роботами. Изображения получились размытыми, так как одно из них робот сделал во время вращения, а другое - в момент прыжка. Кроме того, на них получились цветовые пятна из-за отражения солнечного света.

"Хоть я и был разочарован размытым изображением, но тут важно то, что он был сделан самоходным аппаратом. Более того, фотография, сделанная в момент прыжка робота на поверхность астероида, подтвердила эффективность такого механизма движения", - сказал ответственный за проект MINERVA-II1 Тетсуо Йошимицу.

Два японских робота успешно приземлились на астероид Рюгу и прислали фотографии

Робот MINERVA-II1A сделал эту фотографию после отделения от космического корабля. В правом нижнем углу - поверхность астероида Рюгу. Image caption: JAXA


В чем заключается миссия "Хаябуса-2"?

Миссия "Хаябуса-2" началась в 2014 году. Ее стоимость составляет $150 млн. Космический зонд "Хаябуса-2" летел к астероиду Рюгу три с половиной года и добрался до него в конце июня.

Задачи зонда - изучить астероид и доставить на Землю образцы пород, из которых он состоит. "Прежде всего, мы очень внимательно изучим рельеф поверхности. Затем выберем место посадки. Именно там будут собраны пробы пород", - рассказывал руководитель проекта Йошикава.

Два японских робота успешно приземлились на астероид Рюгу и прислали фотографии

Зонд "Хаябуса-2" добрался до астероида Рюгу в конце июня. Image caption: JAXA, UNI TOKYO & COLLABORATORS

Диаметр астероида Рюгу составляет около 900 метров, он совершает полный оборот вокруг своей оси за семь с половиной часов. Он находится в 290 млн км от Земли. "Хаябуса-2" проведет на орбите вокруг Рюгу около полутора лет.

Рюгу принадлежит к астероидам класса С, которые считаются относительно примитивными. Это значит, что на его поверхности могут оказаться органические материалы и гидраты. Изучение химического состава Рюгу может помочь ученым понять ранные этапы эволюции Солнечной системы.

 
 
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