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Euro NCAP провел новые краш-тесты: Suzuki Jimny разбился лишь на тройку

24.09.2018 08:02 — Разное | Интерфакс  
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Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов трех новинок авторынка: Audi A6 (комплектация Sportline), Volkswagen Touareg (Elegance) и Suzuki Jimny (GLX).

Audi и Volkswagen получили пять звезд за безопасность, Suzuki - лишь три. У внедорожника были выявлены проблемы в тестах с лобовыми столкновениями: слабый уровень защиты грудной клетки водителя, его ног выше колен и головы. Также при лобовом столкновении постарадают ноги переднего пассажира, а если за ним в салоне сидит другой пассажир - то и голова и грудная клетка. При ударе сзади оказалась недостаточно защищенной от плетевых травм шея переднего пассажира.

Итоговый результат Suzuki Jimny: защита взрослых - 73%, детей - 84% (отметим, что в этом отношении "японец" не уступает протестированным немецким моделям), пешеходов - 52%, качество работы электронных вспомогательных систем безопасности - 50%.

В отношении Audi A6 испытатели отметили низкий уровень защиты грудной клетки водителя при боковом столкновении автомобиля со столбом. При фронтальном столкновении больше всего страдают голени и грудные клетки водителя и переднего пассажира, но уровень защиты в этой категории тестов Euro NCAP счел достаточным. Система автономного экстренного торможения в городских условиях AEB City в тестах показала себя отлично, отметили эксперты.

Итоговый результат: защита взрослых - 93%, детей - 85%, пешеходов - 81%, качество работы электронных вспомогательных систем безопасности - 76%.

Volkswagen Touareg в тестах продемонстрировал низкий уровень защиты грудной клетки водителя при любых, кроме бокового, столкновениях с другими авто. Недостаточной оказалась и защита грудной клетки переднего пассажира в случаях, когда позади него кто-то сидит.

Общий процент по уровню безопасности, который обеспечивает электроника, оказался выше, чем у Audi, хоть AEB City на Volkswagen сработала не так четко.

Итоговый результат: безопасность взрослых - 89%, детей - 86%, пешеходов - 72%, качество работы электронных вспомогательных систем безопасности - 81%.

 

 
 
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Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов трех новинок авторынка: Audi A6 (комплектация Sportline), Volkswagen Touareg (Elegance) и Suzuki Jimny (GLX).
 
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