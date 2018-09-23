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Названы лучшие страны для пенсионеров

24.09.2018 08:02 — Разное | Интерфакс  
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Финансовая компания Natixis составила список стран мира, в которых пенсионеры чувствуют себя наиболее комфортно. 43 страны оценили по 18 критериям, касающихся финансово-экономической и социальной ситуации, уровня медицинского обслуживания, наличия льгот и общего уровня жизни. Оценивался даже уровень загрязненности воздуха.

Первое место в этом году эксперты отдали Швейцарии. Прежним лидером была Норвегия.

Исследователи отметили высокие показатели качества жизни, финансовой сферы и медицинского облуживания в Швейцарии.

Также в первой десятке - Исландия, Норвегия, Швеция, Новая Зеландия, Австралия, Ирландия (к слову, дебютировавшая в рейтинге - и сразу с отличным результатом), Дания, Канада и Нидерланды.

"Страны Северной Европы - Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция - всегда занимали высокие позиции в нашем списке. Это происходит благодаря хорошей экономике, лучшему уровню доходов, чем в большинстве стран мира, щедрой системе социальной поддержки. Скандинавов можно назвать лучшей моделью для подражания", - подчеркнули авторы исследования.

Беларусь в рейтинг не вошла, как и Украина. Среди наших соседей места распределились так: лучший показатель - у Польши, она на 26 позиции, за ней следует Эстония - 27 строка рейтинга, Литва - на 33 месте, Латвия - 35, Россия - 38.

Число пожилых людей в мире стремительно растет, подчеркивают исследователи. В 1990 году они составляли 6,2% населения, в 2015 - уже 8,3%. По прогнозам, к 2040 году в мире будет 25,2% пенсионеров.

 
 
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Финансовая компания Natixis составила список стран мира, в которых пенсионеры чувствуют себя наиболее комфортно. 43 страны оценили по 18 критериям, касающихся...
 
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