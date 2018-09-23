YouTube ввел функцию родительского контроля

Современные дети быстро и легко осваивают гаджеты. И кроме игр очень любят смотреть на смартфонах и планшетах мультфильмы и другое видео. Кликая по автоматически предлагаемым роликам, ребенок может натолкнуться на неподходящий детям контент.

Разработчики YouTube добавили в него новую функцию - родители получили возможность самостоятельно выбирать видео, канал или коллекцию каналов. Для этого нужно в профиле ребенка включить "Только одобренный контент", появится дополнительная кнопка в виде плюса. Нажав на него, и можно будет формировать проверенную коллекцию для детей.

Пока такая возможность предоставлена только пользователям Android-устройств, но, как сообщили представители видеосервиса, "совсем скоро функция появится и на iOS".



