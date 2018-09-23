ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

YouTube ввел функцию родительского контроля

24.09.2018 08:02 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Современные дети быстро и легко осваивают гаджеты. И кроме игр очень любят смотреть на смартфонах и планшетах мультфильмы и другое видео. Кликая по автоматически предлагаемым роликам, ребенок может натолкнуться на неподходящий детям контент.

Разработчики YouTube добавили в него новую функцию - родители получили возможность самостоятельно выбирать видео, канал или коллекцию каналов. Для этого нужно в профиле ребенка включить "Только одобренный контент", появится дополнительная кнопка в виде плюса. Нажав на него, и можно будет формировать проверенную коллекцию для детей.

Пока такая возможность предоставлена только пользователям Android-устройств, но, как сообщили представители видеосервиса, "совсем скоро функция появится и на iOS".

YouTube ввел функцию родительского контроля

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Современные дети быстро и легко осваивают гаджеты. И кроме игр очень любят смотреть на смартфонах и планшетах мультфильмы и другое видео. Кликая по автоматически...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Испании предложили ввести плату за примерку одежды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Ветки
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика