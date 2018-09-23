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С начала года в Минске построено меньше квартир, чем в январе-августе 2017-го

24.09.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Организации всех форм собственности в январе-августе построили в Минске 4 085 квартир, сообщили в Главном статистическом управлении города Минска.

Это значительно меньше, чем за аналогичный период 2017 года - тогда было построено 5 711 квартир.

Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию за восемь месяцев текущего года - 293,9 тысяч квадратных метров.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 17,2% от общего объема жилья.

 
Теги: Минск
 
 
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Организации всех форм собственности в январе-августе построили в Минске 4 085 квартир, сообщили в Главном статистическом управлении города Минска. Это значительно...
 
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