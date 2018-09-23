ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске Dodge насмерть сбил женщину

24.09.2018 09:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске женщина погибла под колесами легковушки. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Смертельная авария произошла 23 сентября, в 21.15, на улице Аэродромной. По предварительной информации, 45-летний водитель Dodge ехал со стороны улицы Авакяна в направлении улицы Жуковского и совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.


В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельная авария произошла 23 сентября, в 21.15, на улице Аэродромной.
 
Новости дня
Новости разные
 
27 сентября прием граждан по вопросам трудового законодательства проведет Андрей Васильевич КОШАРКАР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Ветки
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика