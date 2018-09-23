В Минске Dodge насмерть сбил женщину

В Минске женщина погибла под колесами легковушки. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Смертельная авария произошла 23 сентября, в 21.15, на улице Аэродромной. По предварительной информации, 45-летний водитель Dodge ехал со стороны улицы Авакяна в направлении улицы Жуковского и совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.





В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.