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«Марко» начнет шить шубы в Витебске уже этой осенью

24.09.2018 09:45 — Разное | Ежедневник  
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«Марко» начнет шить шубы в Витебске уже этой осеньюВитебске уже этой осенью">

фото: 4esnok.by

Как обещает глава предприятия, меховой комбинат в Витебске, который вошел в холдинг «Марко», начнет полноценную работу до 7 ноября.

РУПП «Витебский меховой комбинат» был продан «Марко» за одну базовую величину еще в 2013 году. Условием была реконструкция и модернизация предприятия. Планировалось, что производство сможет перерабатывать в год 300 тыс. шкур овчины, 250 тыс. шкурок пушного сырья. В целом реализация проекта должны была способствовать наращиванию производства обуви холдингом до 5 млн пар в год. При этом импортную составляющую в производстве предполагалось снизить вдвое (с 63,7% в 2012 году до 31%), пишет TUT.BY.

В меховой комбинат «Марко» вложил около 30 млн долларов. Как пообещал глава компании Николай Мартынов в интервью телекомпании СТВ, к 7 ноября комбинат должен начать работу. На полную мощность планируется выйти в 2019-2020 годах.

Следующим этапом развития холдинга станет строительство обувного предприятия Узбекистане. Его запуск также планируется на следующий год.  «В Узбекистане действует запрет на вывоз сырья, но соглашение предусматривает обеспечение нашего предприятия сырьем», — рассказал Мартынов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Как обещает глава предприятия, меховой комбинат в Витебске, который вошел в холдинг «Марко», начнет полноценную работу до 7 ноября.
 
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