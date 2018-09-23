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Соболенко вышла во 2-й круг турнира в Ухане и сразится с 6-й ракеткой мира

24.09.2018 09:52 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла во 2-й круг турнира серии «Премьер» в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.


Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

В стартовом поединке Арина Соболенко (№ 20 рейтинга WTA) в трех сетах победила испанку Карлу Суарес Наварро (№ 22 WTA) — 7:6 (7:2), 2:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 53 минуты.

В первом сете соперницы поначалу выиграли по 5 геймов на своей подаче, а затем испанке удался первый брейк, и Суарес Наварро вышла вперед (6:5). Впрочем, тут же брейком ответила и Соболенко (6:6), сумевшая перевести игру на тай-брейк. В нем преимущество Соболенко было бесспорным (7:2).

Во второй партии соперницы также начали с успешных геймов на своей подаче. При счете 3:2 в свою пользу Карла Суарес Наварро взяла медицинский перерыв, а Арина Соболенко в этот момент воспользовалась консультацией тренера, вызвав на корт Дмитрия Турсунова.

Пауза оказалась полезнее для Суарес Наварро, которая, несмотря на проблемы с ногой и очередную медпомощь, выиграла три следующих гейма и офоромила победу в партии (6:2).

Третью партию Арина Соболенко начала очень уверенно, в пяти первых геймах дважды взяв очки на чужих подачах (4:1). После чего белоруска взяла гейм на своей подаче (5:1) и имела матчбол на чужой, но испанка сумела продлить встречу (5:2). Однако уже в следующем гейме Арина довела матч до победы (6:2) и оформила пропуск в следующий круг

В матче 2-го круга соперницей Арины Соболенко будет первая ракетка Украины Элина Свитолина (№ 6 рейтинга WTA).

На турнире в Ухане выступает также белоруска Александра Саснович (№ 32 рейтинга WTA), которая в стартовом матче в двух сетах с двумя тай-брейками взяла верх над 15-й ракеткой мира Элизе Мертенс из Бельгии — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Во 2-м круге соперницей Саснович станет олимпийская чемпионка Рио-2016 пуэрто-риканка Моника Пуиг (№ 51 WTA).

Белоруска Виктория Азаренко (№ 54 WTA), на прошлой неделе снявшаяся по ходу четвертьфинального поединка турнира в Токио, отказалась от участия на соревнованиях в Ухане.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла во 2-й круг турнира серии "Премьер" в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.
 
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