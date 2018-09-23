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Арина Соболенко пробилась во второй круг теннисного турнира в Ухане

24.09.2018 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Арина Соболенко пробилась во второй круг теннисного турнира в Ухане
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В матче первого круга соревнований в Ухане Арине Соболенко (20-е место в рейтинге WTA) противостояла испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро (22).

Арина Соболенко пробилась во второй круг теннисного турнира в Ухане Саснович вышла во второй круг турнира в Ухане, обыграв 15-ю ракетку мира

Матч начался достаточно ровно для обеих спортсменок. Каждая из них действовала более чем уверенно на своих подачах вплоть до счета 5:5, когда белоруска неожиданно легко позволила сопернице сделать брейк.

Арина Соболенко не растерялась и, отыграв три сетбола, перевела партию на тай-брейк. В решающем гейме белоруска практически не ошибалась и выиграла первый сет. Во втором сете в игре нашей спортсменки случился провал, когда она стала много ошибаться. Не помогли даже подсказки тренера Дмитрия Турсунова и небольшие проблемы со здоровьем у испанки.

А вот в решающем сете белоруска полностью контролировала ход игры и довела матч до победы – 7:6 (7:2), 2:6, 6:2. Отметим, что Арина Соболенко стала лидером женского тура по количеству выигранных матчей в трех сетах за сезон. Из 23-х трехсетовых поединков в 2018 году белоруска выиграла 18.

Следующей соперницей Арины Соболенко станет шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина. Матч предварительно состоится 25 сентября в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

Арина Соболенко пробилась во второй круг теннисного турнира в Ухане Виктория Азаренко занимает 54-е место в обновленном рейтинге WTA

Напомним, ранее во второй круг турнира в Ухане вышла еще одна белоруска Александра Саснович (32). Она была сильнее бельгийки Элизе Мертенс (15). Следующей соперницей Александры Саснович станет представительница Пуэрто-Рико олимпийская чемпионка Рио-2016 Моника Пуиг (51).

Кроме того, Арина Соболенко в тандеме с латвийкой Еленой Остапенко, а также белоруска Лидия Морозова в дуэте с японкой Сюко Аояма выступают в парном разряде турнира в Ухане.

Вера Лапко (64) выступит на турнире категории «International» в Ташкенте с призовым фондом $250 тыс. Первой соперницей белоруски, посеянной на соревнованиях под вторым номером, станет сербка Бойана Йовановски Петрович (557). Виктория Азаренко, поднявшаяся в обновленном рейтинге WTA на 54-ю позицию, приняла решение пропустить турнир в Ухане, на который ранее заявилась.

 
 
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Первая ракетка Беларуси успешно стартовала на престижном теннисном турнире категории «Премьер» в китайском Ухане с призовым фондом около $2,7 млн.
 
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