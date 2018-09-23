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Под Солигорском столкнулись Renault и УАЗ: погибли три человека

24.09.2018 10:04 — Разное | Tut.by  
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Три человека погибли в аварии, которая произошла утром 24 сентября в Солигорском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: Следственный комитет

По информации следователей, столкнулись легковой Renault и УАЗ.

В результате ДТП погибли три человека: две девушки (водитель и пассажирка Renault) и водитель УАЗа.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают личности погибших, проводят первоначальные следственные действия.

 
 
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Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются.
 
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