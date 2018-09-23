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В России создают "абсолютно защищенные" компьютеры
Созданием российских компьютеров и программного обеспечения, абсолютно не подверженных опасности взлома или потери информации, займутся математики и инженеры бывших оборонных предприятий и институтов Москвы и Санкт-Петербурга. По мнению местных экспертов, это важно не только для защиты от злоумышленников, но и для обеспечения технологической независимости от зарубежных производителей,
Как рассказал «Известиям» руководитель рабочей группы направления SafeNet Национальной технологической инициативы Валентин Макаров, под эгидой НТИ решено создать так называемую доверенную вычислительную среду — линейку компьютеров, сетевое оборудование и программное обеспечение, — которой можно было бы полностью доверять с точки зрения всех видов защищенности.
Для достижения этой цели среда должна быть основана исключительно на отечественных разработках в области компьютерного «железа» и программного обеспечения. В частности, базовым процессором новой вычислительной системы станет российский «Эльбрус».
— Архитектура микропроцессоров «Эльбрус» — это полностью российская разработка, которая при создании намного опередила свое время, — рассказал Александр Ким «Известиям». — Мы и сейчас по некоторым направлениям идем ощутимо впереди зарубежных коллег.
В частности, он рассказал, что «Эльбрус» опережает остальные процессоры и по такому параметру, как аппаратный контроль за использованием машинной памяти. Его технология защищенных или безопасных вычислений позволяет во много раз сократить количество ошибок, возникающих при разработке операционной системы и прикладных программ.
— Мы научились производить прекрасные серверы на базе «Эльбруса», — рассказал «Известиям» генеральный директор санкт-петербургского предприятия «Авангард» Владимир Мельников. — Они собираются на отечественной элементной базе, и значит, полностью свободны от возможных закладок, встроенных в аппаратуру зарубежным производителем.
По словам Владимира Мельникова, цели этих закладок могут быть не только шпионскими: зачастую изготовители вычислительной техники ставят секретные закладки для того, чтобы, например, привязать работу устройства к конкретной организации или месту на карте. Если покупатель попытается воспользоваться техникой не на том предприятии, для которого она предназначалась, оборудование просто перестанет работать.
Впрочем, защищенность вычислительной среды — это не только ее гарантированная свобода от программных и аппаратных закладок, сделанных иностранным производителем злонамеренно.
— У зарубежных подрядчиков могут просто поменяться планы: например, они решат прекратить поддержку какой-либо технологии и сосредоточиться на чем-то другом. А мы уже сделали серьезную ставку на ту технологию, всю перспективу выстроили под нее — и что нам тогда делать? — считает эксперт по операционным системам генеральный директор компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
По его мнению, подлинную технологическую независимость может обеспечить только коллектив собственных разработчиков, контролирующий весь жизненный цикл вычислительной системы.
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Их разработкой займутся математики и инженеры бывших оборонных предприятий и институтов Москвы и Санкт-Петербурга.
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