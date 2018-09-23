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Шторм в Беларуси: объявлен оранжевый уровень опасности

24.09.2018 10:20 — Разное | БДГ  
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О сильных ливнях и усилении ветра предупреждает СЧМ Беларуси, накануне информацию об этом служба разослала гражданам в СМС-сообщениях.

В ближайшие два дня скорость ветра достигнет 15-20 м/сек, местами до 22-27 м/с.

Сообщается, что циклон идет в Беларуси из Германии, где уже есть жертвы. В Баварии 23 сентября упало дерево, погибла женщина 78 лет.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне отменены десятки рейсов. В связи с многочисленными случаями падения деревьев на пути и провода были задержаны и отменены десятки железнодорожных рейсов по всей Германии.

В середине недели синоптики прогнозируют заморозки.

 
 
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О сильных ливнях и усилении ветра предупреждает СЧМ Беларуси, накануне информацию об этом служба разослала гражданам в СМС-сообщениях. В ближайшие два дня...
 
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