Парк высоких технологий отчитался о «колоссальном» росте по всем показателям



фото: stroytrest35.by

По слова главы ПВТ Всеволода Янчевского, курс на IT-страну, который провозгласил Лукашенко в прошлом году, дал результаты, превосходящие все планы и ожидания.

В нынешнем году Парк принял больше компаний, чем за всю свою 12-летнюю историю. За 9 месяцев ПВТ пополнился 200 новыми участниками. Экспорт парка увеличился на рекордные 40% (без учета новых компаний) и превысил показатели прошлого года (рост на 25%, преодолена планка в миллиард долларов).

Свои продукты производит треть новых участников в ПВТ. Особо отмечены "Полимастер" (высокотехнологичное оборудование для радиационного контроля), "НТЛаб-ис" (медицина будущего и космические разработки), проект "Лунас" (3D-визуализация для мировых лидеров дизайн-индустрии), "Реватт Электро" (электрозарядные станции для электромобилей), "АйТранс СмартТехнолоджи" (применения искусственного интеллекта в грузоперевозках), стартап компании

"Хэлси Нэтворкс" (технология автоматического определения состояния легких и удаленного мониторинга пациентов), "Рокетбоди Технолоджиз" ("умные" браслеты для медицины и спорта).

«Отличная тенденция, что в Беларусь приходят и компании из признанных мировым ИТ-сообществом стран", - подчеркнул пресс-секретарь ПВТ Дмитрий Титов. Более 60 новых компаний в Парке учреждено гражданами Беларуси.

Около 20 резидентов ПВТ имеют широкую географию инвестиций. В их числе несколько компаний из США.

В состав Парка вошли также компании из Китая, Норвегии, Израиля, Великобритании, Австрии, Нидерландов, Кипра, Франции, России. Сейчас Наблюдательный совет ПВТ принял решение о регистрации 96 новых резидентов.

Сегодня в ПВТ уже 388 компаний.