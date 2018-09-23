Семья Пытьковых заняла 1 место в конкурсе Департамента охраны республиканской акции «Семья! Служим вместе!»

12 сентября в актовом зале Октябрьского отдела охраны г. Минска состоялся 2-й этап конкурса Департамента охраны республиканской акции «Семья! Служим вместе!».

В конкурсе приняли участие семейные команды шести областных управлений, Минского городского управления и управления по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.





Почетное право представлять Могилевское областное управление охраны выпало победителям 1-го этапа конкурса семье Пытьковых: помощнику командира взвода милиции — командиру отделения группы задержания Горецкого отдела охраны старшему прапорщику милиции Павлу Пытькову, конт­ролеру-санинструктору вой­сковой части 6713 внутренних войск МВД старшине Ольге Пытьковой и их детям – Кириллу, Назару и Нике.

Наши земляки очень достойно выступили и в этом конкурсе, опередив всех конкурентов и заняв 1-е место. Дружная и талантливая семья Пытьковых поощрена ценными подарками, билетами на посещение дельфинария и зоо­парка, а также получила сертификат представлять Департамент охраны на заключительном этапе конкурса МВД, который состоится 19 октября.

Поздравляем семью Пытьковых с красивой победой и желаем дальнейших успехов и новых высоких достижений.

Анатолий ШУТОВ,

командир взвода милиции Горецкого ОДО.