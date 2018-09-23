В Молодечно водитель чуть не снес бигборд

Авария произошла утром 23 сентября.

Водитель «Ситроен Ксантия» не справился с управлением и врезался в основание рекламного щита на улице Великий Гостинец в Молодечно.

В результате аварии водителя и пассажира оказались заблокированы в машине. Как сообщает МЧС РБ , чтобы деблокировать пассажира и водителя пришлось вызывать спасателей. С помощью специального инструмента спасатели освободили пострадавших, их увезли в больницу,

По факту аварии проводится проверка.