|
В Молодечно водитель чуть не снес бигборд
24.09.2018 10:30 — Разное | Аргументы и факты
Авария произошла утром 23 сентября.
Водитель «Ситроен Ксантия» не справился с управлением и врезался в основание рекламного щита на улице Великий Гостинец в Молодечно.
В результате аварии водителя и пассажира оказались заблокированы в машине. Как сообщает
По факту аварии проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту аварии проводится проверка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)