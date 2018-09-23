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В Бобруйске женщина зарезала собутыльника

24.09.2018 10:23 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бобруйске женщина зарезала собутыльника
Фото из открытых источников

Тело мужчины с колото-резанными ранами грудной клетки было обнаружено в пятницу, 21 сентября, примерно в 23:00 в его квартире в Бобруйске.

Как сообщается в сводке МВД, его доставили в больницу, где через два часа он умер.

Было установлено, что примерно в 22:00 того же вечера, во время пьяной ссоры раны ему нанесла 29-летняя женщина. Подозреваемую задержали.
 

 
 
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Тело мужчины с колото-резанными ранами грудной клетки было обнаружено в пятницу, 21 сентября, примерно в 23:00 в его квартире в Бобруйске.
 
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