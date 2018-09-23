В Бобруйске женщина зарезала собутыльника

Тело мужчины с колото-резанными ранами грудной клетки было обнаружено в пятницу, 21 сентября, примерно в 23:00 в его квартире в Бобруйске.

Как сообщается в сводке МВД , его доставили в больницу, где через два часа он умер.

Было установлено, что примерно в 22:00 того же вечера, во время пьяной ссоры раны ему нанесла 29-летняя женщина. Подозреваемую задержали.

