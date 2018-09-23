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7 технологий, которые нам запретили использовать
24.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Каким был бы наш мир, если бы не вечная борьба официальной науки против человеческой изобретательности?
Старлайт
Это материал, который способен выдерживать воздействие сверхвысоких температур — более 10 000 градусов…
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Каким был бы наш мир, если бы не вечная борьба официальной науки против человеческой изобретательности? Старлайт Это материал, который способен выдерживать...
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