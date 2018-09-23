Маски для лица из глины в домашних условиях!!!

Глину для лица широко применяют в домашних условиях для приготовления целебных масок, добавляя в них помимо основного ингредиента вулканического происхождения отвары и настои трав, масла, кисломолочные продукты и продукты пчеловодства.! При этом необходимо учитывать состояние своей кожи и тот эффект, который планируется получить.!

Хорошую очищающую маску можно приготовить на основе:

голубой глины;