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Маски для лица из глины в домашних условиях!!!
24.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Глину для лица широко применяют в домашних условиях для приготовления целебных масок, добавляя в них помимо основного ингредиента вулканического происхождения отвары и настои трав, масла, кисломолочные продукты и продукты пчеловодства.! При этом необходимо учитывать состояние своей кожи и тот эффект, который планируется получить.!
Хорошую очищающую маску можно приготовить на основе:
голубой глины;
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Глину для лица широко применяют в домашних условиях для приготовления целебных масок, добавляя в них помимо основного ингредиента вулканического происхождения...
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