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Неразгаданная тайна 20 века: «Пропажа самолетов в Бермудском треугольнике»

24.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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После долгого перерыва, редакцией решено продолжить серию статей о неразгаданных тайнах 20 века. Шумиха вокруг бермудского треуголь­ника началась в 1945 г. после того, как 5 декабря этого года в том районе Атлантики пропали пять торпедоносцев-бомбардировщиков Grumman ТВМ-1 Avenger патрульного звена FT-19 и вылетевший на их поиски спасательный самолет.В тот день пять «эвенджеров» (мстителей) подня­лись с аэродрома ВМФ США Форт-Лодердейл для со­вершения тренировочного полета, целью которого было отработать групповую слетанность и поддержать летные навыки. Полет должен был продолжаться три часа. Полетом командовал инструктор по летной под­готовке первый лейтенант Чарльз Тейлор.

Штатный экипаж состоял из пилота, штурмана-бомбардира и стрелка-радиста. Тренировочный полет проходил в обычном режиме. И только на обратном пути начало происходить нечто странное. Диспетчером в Ки-Уэсте было получено сообщение от командира звена о нештатной ситуации, самолеты сбились с курса.

В 1974 г. один радиолюбитель рассказал о том, что последними словами лейтенанта Тейлора были: «Не следуйте за мной… Они выглядят как выходцы из Вселенной…» Однако термин «Вселен­ная» в то время был малоупотребителен даже писателями-фантастами.

 
 
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После долгого перерыва, редакцией решено продолжить серию статей о неразгаданных тайнах 20 века. Шумиха вокруг бермудского треуголь­ника началась в 1945 г. после...
 
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