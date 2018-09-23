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Неразгаданная тайна 20 века: «Пропажа самолетов в Бермудском треугольнике»
24.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
После долгого перерыва, редакцией решено продолжить серию статей о
Штатный экипаж состоял из пилота, штурмана-бомбардира и стрелка-радиста. Тренировочный полет проходил в обычном режиме. И только на обратном пути начало происходить нечто странное. Диспетчером в Ки-Уэсте было получено сообщение от командира звена о нештатной ситуации, самолеты сбились с курса.
В 1974 г. один радиолюбитель рассказал о том, что последними словами лейтенанта Тейлора были: «Не следуйте за мной… Они выглядят как выходцы из Вселенной…» Однако термин «Вселенная» в то время был малоупотребителен даже писателями-фантастами.
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После долгого перерыва, редакцией решено продолжить серию статей о неразгаданных тайнах 20 века. Шумиха вокруг бермудского треугольника началась в 1945 г. после...
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