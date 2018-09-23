В Солигорском районе столкнулись Рено и УАЗ - три человека погибли





Сегодня утром на 1 км автодороги Солигорск – Дубеи 23-летняя девушка-водитель на Renault Laguna по предварительной информации не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с 27-летним водителем автомобиля УАЗ.

В результате ДТП водители и пассажир Renault погибли на месте аварии, сообщает пресс-служба УВД. По информации официального представителя Следственного комитета, погиб и водитель УАЗа.

По словам очевидцев, девушка двигалась по мокрому асфальту с большой скоростью – торопилась с подругой на сессию. На месте аварии работают сотрудники ГАИ Минской области и эксперты ГКСЭ.

Обстоятельства и детали ДТП уточняются.