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В Солигорском районе столкнулись Рено и УАЗ - три человека погибли
24.09.2018 — Разное | Слуцк Город
Сегодня утром на 1 км автодороги Солигорск – Дубеи 23-летняя девушка-водитель на Renault Laguna по предварительной информации не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с 27-летним водителем автомобиля УАЗ.
В результате ДТП водители и пассажир Renault погибли на месте аварии,
По словам очевидцев, девушка двигалась по мокрому асфальту с большой скоростью – торопилась с подругой на сессию. На месте аварии работают сотрудники ГАИ Минской области и эксперты ГКСЭ.
Обстоятельства и детали ДТП уточняются.
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Сегодня утром на 1 км автодороги Солигорск – Дубеи 23-летняя девушка-водитель на Renault Laguna по предварительной информации не справилась с управлением, выехала на...
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