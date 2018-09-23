ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на Жлобинщине в ближайшие дни

24.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Погода на Жлобинщине в ближайшие дни

На смену теплу пришла дождливая осенняя погода.

Во вторник, 25 сентября, облачно с прояснениями, на большей части кратковременные дожди, ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 21-25 м/с. Температура воздуха ночью от двух до семи, а днём от 7 до 12 градусов тепла.

В среду, 26 сентября, облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, а днем ожидаются кратковременные дожди, ветер западной четверти 5 - 10 м/с, днём порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, местами возможны заморозки от 0 до -3, днём воздух прогреется до 14 градусов тепла.

Уровень воды в реке Днепр поднялся на 4 см и на 23 сентября составил 32 см.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.

Фото Людмила КРИЧКО.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube 

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На смену теплу пришла дождливая осенняя погода. Во вторник, 25 сентября, облачно с прояснениями, на большей части кратковременные дожди, ветер...
 
Новости дня
Новости разные
 
Увидеть Париж и умереть. Макрон пригласил Лукашенко в гости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика