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Погода на Жлобинщине в ближайшие дни
24.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
На смену теплу пришла дождливая осенняя погода.
Во вторник, 25 сентября, облачно с прояснениями, на большей части кратковременные дожди, ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 21-25 м/с. Температура воздуха ночью от двух до семи, а днём от 7 до 12 градусов тепла.
В среду, 26 сентября, облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, а днем ожидаются кратковременные дожди, ветер западной четверти 5 - 10 м/с, днём порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, местами возможны заморозки от 0 до -3, днём воздух прогреется до 14 градусов тепла.
Уровень воды в реке Днепр поднялся на 4 см и на 23 сентября составил 32 см.
По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.
Фото Людмила КРИЧКО.
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На смену теплу пришла дождливая осенняя погода. Во вторник, 25 сентября, облачно с прояснениями, на большей части кратковременные дожди, ветер...
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