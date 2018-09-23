Еще неанонсированный Huawei Mate 20 засняли на видео

16 октября в Лондоне компания Huawei представит новые флагманские смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. Первый из аппаратов за несколько недель до анонса засняли на видео, пишет Gizmochina.

В коротком видео демонстрируется серебристая версия Mate 20. Как и предполагалось ранее, на передней стороне аппарата место массивного выреза займет небольшая «капелька» для селфи-камеры. Сзади будет тройная основная камера со вспышкой, расположенная в форме квадрата. Под ней — сканер отпечатков пальцев.

По более ранней информации, Huawei Mate 20 получит 6,3-дюймовый LCD-экран разрешением Full HD+. Разрешение первого модуля основной камеры составит 20 Мп, второго монохромного — 12 Мп, третьего телефото — 8 Мп. Процессором новинки выступит недавно анонсированный Kirin 980, построенный по 7-нм техпроцессу.

Старший Huawei Mate 20 Pro от обычного Mate 20 будет отличаться встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Кроме того, его оснастят продвинутой системой 3D-распознавания лиц. Процессором станет Kirin 980, оперативной и постоянной памяти — от 6/128 ГБ. Емкость аккумулятора с улучшенной системой быстрой и беспроводной зарядки — 4200 мАч.

Скорее всего, Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro «из коробки» будут работать на Android 9 Pie. Точной цены или даты поступления смартфонов в продажу пока не сообщается. Предположим, что купить новинки получится через пару недель после анонса.

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