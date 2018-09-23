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В Ивацевичском районе пьяный бесправник на мотоцикле врезался в забор

24.09.2018 10:31 — Разное | Tut.by  
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В Ивацевичском районе мотоциклист получил травмы, врезавшись в забор. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла 22 сентября, в 06.10. По предварительной информации, 30-летний мужчина, управляя мотоциклом «Восход», ехал по улице Советской в деревне Квасевичи со стороны улицы Коммунистической в направлении деревни Альба. Во время движения мужчина не справился с управлением мотоцикла и совершил наезд на заборное ограждение дома № 88.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Выяснилось, что мотоциклист был пьян (1,5 промилле алкоголя) и не имел права управления транспортным средством. Также установлено, что мужчина ехал без мотошлема.

 
 
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В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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