Победительницей конкурса «Палеская прыгажуня-2018» стала жительница Петрикова



Победительницей конкурса «Палеская прыгажуня-2018», который прошел сегодня в агрогородке Лясковичи (Петриковский район) во время международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья», стала Юлия Герасименко из Петрикова, передает корреспондент БЕЛТА.

Первой вице-мисс названа Маргарита Володькина из Петрикова, второй вице-мисс — ее землячка Александра Попок. Аплодисменты зрителей и различные титулы достались всем участницам. Всего за звание самой красивой девушки Полесья в этот вечер боролись 11 прекрасных белорусок из Петриковского, Столинского, Пинского и Лунинецкого районов.

В финале конкурса участницы проявили максимум грации, нежности и элегантности. Жюри оценивало мастерство дефиле и умение проявить себя, а также творческие способности полесских красавиц.





Победительнице вручили ценный приз от ПО «Кристалл», а также Юлия Герасименко получила право носить титул «Палеская прыгажуня» в ближайшие два года — до следующего фестиваля, который пройдет в 2020-м. Не остались без подарков и другие девушки.

Конкурс красоты «Палеская прыгажуня» среди уроженок полесских районов впервые прошел в 2014 году. Постоянные организаторы конкурса — Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа» при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и делам молодежи Гомельского облисполкома и генерального партнера ОАО "Гомельское ПО «Кристалл» — управляющая компания холдинга «Кристалл-холдинг».

Фото Сергея Холодилина.