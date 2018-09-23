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Победительницей конкурса «Палеская прыгажуня-2018» стала жительница Петрикова
24.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Первой вице-мисс названа Маргарита Володькина из Петрикова, второй вице-мисс — ее землячка Александра Попок. Аплодисменты зрителей и различные титулы достались всем участницам. Всего за звание самой красивой девушки Полесья в этот вечер боролись 11 прекрасных белорусок из Петриковского, Столинского, Пинского и Лунинецкого районов.
В финале конкурса участницы проявили максимум грации, нежности и элегантности. Жюри оценивало мастерство дефиле и умение проявить себя, а также творческие способности полесских красавиц.
Конкурс красоты «Палеская прыгажуня» среди уроженок полесских районов впервые прошел в 2014 году. Постоянные организаторы конкурса — Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа» при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и делам молодежи Гомельского облисполкома и генерального партнера ОАО "Гомельское ПО «Кристалл» — управляющая компания холдинга «Кристалл-холдинг».
Фото Сергея Холодилина.
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Победительницей конкурса «Палеская прыгажуня-2018», который прошел сегодня в агрогородке Лясковичи (Петриковский район) во время международного фестиваля...
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