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Из дальних странствий возвратясь: курорт Лазаревское, Краснодарский край, Российская Федерация

24.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Из дальних странствий возвратясь: курорт Лазаревское, Краснодарский край, Российская Федерация
-Моя подруга Катя часто упоминала это место отдыха, которое входит в состав города Сочи. и только побывав там в прошлом году, убедилась, что все комплименты в адрес краснодарского курорта оказались чистой правдой и ни капли не преувеличивались. 

Поэтому было решено отправиться туда на автомобиле и в нынешнем году. Преимущества такого путешествия перекрывают его же недостатки. Во-первых, это дешевле, чем лететь на самолёте или ехать на поезде. За билет по железной дороге придётся заплатить втрое больше, чем потратитесь на топливо и другие расходы по асфальту. Во-вторых, это быстрее. Конечно, если за рулём – опытный водитель и ваша машина не подведёт. В этом мне очень повезло. К тому же сама убедилась, что шутка про плохие российские дороги активно уходит в небытие. Там день и ночь латают участки, а на платных отрезках, где рекомендуемая скорость 130 км/ч, так и вовсе зеркально ровная поверхность.

Из дальних странствий возвратясь: курорт Лазаревское, Краснодарский край, Российская Федерация
Спустя сутки в пути мы оказались на курорте. В качестве жилья выбрали гостиницу, владелицей которой является уроженка Хойник. Она с удовольствием приглашает хойничан на отдых и даже даёт землякам небольшую поблажку: в отличие от россиян белорусам не требуется заранее перечислять денежный задаток. Поэтому у нас в райцентре Лазаревское на слуху.
Сутки проживания в номере с удобствами и кондиционером (во влажном тропическом климате он спасал) в этом году стоили около 40 белорусских рублей за двоих.


Из дальних странствий возвратясь: курорт Лазаревское, Краснодарский край, Российская Федерация
Гастрономический рай
Отпуск, море, лето и, конечно, лакомства – вот, что идеально сочетается друг с другом. Поэтому я была морально готова вернуться домой с лишними килограммами. А как иначе, ведь невозможно пройти мимо ароматной выпечки, блюд на углях и вереницы кафе! Шашлыки из любых видов мяса и рыбы, пикантные кавказские соусы, свежий лаваш – оно того стоило.
Обязательно стоит попробовать любые доступные фрукты, а ещё на краснодарских заводах делают вкуснейшие лимонады с гранатовым, айвовым, черешневым соком.
Благодаря тому, что в Лазаревское мы ездили второй раз подряд, есть список проверенных деликатесов, которые привозим своим близким. В первую очередь, это варенья. Обязательно беру баночку джема из фейхоа, столь богатого ценным в наших краях йодом. В этом году распробовала кизиловое варенье – сахар не перебивает кислый вкус ягоды, а сироп получается рубиновый. Внимание привлекла скляночка с мандариновым вареньем. У того же производителя купила редкое и незаслуженно обделённое туристами варенье – из лавровишни. Торговец эмоционально жаловался, что людей пугает название, думают, что это смесь лаврового листа и вишни. Однако лавровишня – ягода с терпким вкусом и косточкой в форме пики. Во время варки она дарит сиропу привкус ликёра Амаретто.
О пряностях на все случаи жизни и говорить не стоит – в баночках любой формы и размера специи насыпают в виде рисунка, а свой аромат душистые порошки держат очень долго, только хранить их нужно в посуде с плотной крышкой.

Из дальних странствий возвратясь: курорт Лазаревское, Краснодарский край, Российская ФедерацияЧай по цене золота
Пока осваивали туристические маршруты, заметили вывеску «Дом чая» и направились в этом направлении. Пришлось ехать сильно вверх, серпантин завёл к усадьбе, а любопытство – к чайной лавке. Там мы познакомились с хозяйкой настоящей чайной плантации – Татьяной Погадаевой. Её семья выращивает чайные кусты, вручную их ощипывает, сами же производят чаи разных сортов – от зелёного до красного – самого крепкого. Стоимость ферментированных сушёных листьев начинается с нескольких белорусских рублей. В магазине самый дорогой сорт стоил 200 белорусских рублей (по актуальному курсу). И это за 100 грамм!
Мы купили несколько сортов, правда, от покупки самого дорогого воздержались. Нас привлёк один сорт – «для дальнобойщиков». Чай мелкого помола, красный, заваривается двумя чайными ложками на 150 грамм кипятка. Такой напиток нужно пить обязательно сладким. Тонизирующий эффект действует целый рабочий день. И это не пустые слова, а подтверждённый долгой поездкой факт.
Я задала хозяйке каверзный вопрос: а чем кусты чайные обрабатываете? На что получила удивлённую реакцию: а ничем, потому что листья чая настолько противны вредителям, что живые существа близко к растению не подползают. Поэтому всякие химикаты в этом продукте исключаются.

Из дальних странствий возвратясь: курорт Лазаревское, Краснодарский край, Российская ФедерацияВниз и вверх по ущельям
Горный ландшафт и тёплое Чёрное море составляют идеальную картинку. Надоело загорать на пляже? Не проблема, уходите в горы. Десятки ущелий с проложенными туристическими тропами и кристально чистыми водопадами в качестве бонуса за нелёгкий путь помогут скоротать пару часов. Некоторые маршруты созданы специально для физически подготовленных путешественников, но есть облегчённые. Нас любознательность завела в Свирское ущелье, которое находится прямо в городке и пешей доступности, так и в аул Тхагапш – поселение в 20 км от Лазаревского, где горная вода выливается в реку Псезуапсе. Удобная обувь, побольше питьевой воды и головной убор – вот основной набор, чтобы было полегче пробраться к водопадам. Местные жители обладают хорошим чувством юмора и фантазией, ведь каждый водопад получил имя – есть Снегурочка, Тёщины слёзы, Бесстыжий. Последний назван так, потому что сильный поток воды с 3-метровой высоты с лёгкостью срывает с купающегося купальник.


Из дальних странствий возвратясь: курорт Лазаревское, Краснодарский край, Российская Федерация
На любой карман и возраст
Жильё в Лазаревском можно подыскать на любой кошелёк. Да и досуг организовать – также. Даже для самых маленьких здесь, как говорится, все 33 удовольствия: в городке есть огромный океанариум, дельфинарий, аттракционы, ярмарки игрушек, экскурсии и представления. Всем советую.

Алеся ЯЧИЧЕНКО.
Фото из личного архива.

 

 
 
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-Моя подруга Катя часто упоминала это место отдыха, которое входит в состав города Сочи. и только побывав там в прошлом году, убедилась, что все комплименты в...
 
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