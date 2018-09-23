Курсы отличные – знания практичные



На прошлой неделе в Хойниках в рамках проекта «Содействие деятельности местных органов власти в г. Хойники», при поддержке Европейской комиссии (договор № 2012 / 306-280), зарегистрированного в Министерстве экономики Республики Беларусь 31 января 2017 года № 2/15/000768, работали итальянские специалисты.





Международный проект дал возможность хойничанам посещать театральные, музыкальные, спортивные курсы, обучаться английскому и итальянскому языкам, кройке и шитью, освоить компьютерные технологии. На протяжении 18 месяцев (с февраля 2017 года) жители района обретали новые навыки и знания, занимательно и с пользой проводили время.





На специальных курсах для должностных лиц Мирко Триелли рассказал о главных пунктах при подготовке проектов, обязательных условиях, выполнение которых посодействует благополучной реализации любого проекта и его успешности. Слушатели не только активно записывали информацию, но и задавали вопросы о том, как адаптировать ту или иную ситуацию, можно ли исключить какие-либо моменты в написании проектов и как сделать их конкурентоспособными.





Динамичными и позитивными были занятия, которые с учениками третьей городской школы и участниками курсов английского и итальянского языков проводила Мария Пачини. На уроках ребята играли в лингвистические игры для обучения лексике, которые предлагала итальянская гостья, чтобы познакомиться. Школьникам очень понравились такие практические занятия.





Совместное занятие провели Мирко и Мария с двумя группами участников курсов по английскому и итальянскому языкам. Гостеприимство и радушие, увлекательные задания и радость успеха, хорошее настроение и позитив не давали скучать никому. В дружеской атмосфере слушатели курсов делились языковыми знаниями, которые получили в рамках проекта. Игра в «Крокодила», соответственно, на английском языке, раскрепостила всех участников. Как поделились ведущие этих курсов, учителя английского языка СШ № 3 Е. Нечаева и А. Гайдукова, встреча прошла на одном дыхании, а языковые барьеры были стёрты. Такие занятия, отметили наши педагоги, дали хороший опыт работы со взрослыми, которые, как оказалось, любят играть не меньше детей, новые знакомства, общение. Начальный курс английского всеми был освоен легко.





Завершило вечер совместное исполнение песни под гитару. На память о Хойникщине итальянским гостям участники языковых курсов подарили «Грибки по-хойникски», являющиеся брендом нашего района.

Также итальянские эксперты посетили театральные и музыкальные курсы, чтобы ознакомиться с работой групп и узнать об успехах. Провели опрос участников всех занятий, которые проводились в рамках проекта «Содействие деятельности местных органов власти в г. Хойники», чтобы узнать насколько помогли курсы, какие знания оказались полезными, а какие возможно недостаточными. Все респонденты опроса ответили, что используют полученные знания на практике (это касается участников всех курсов), признали полезность и качественность данных занятий и выразили надежду, что подобные международные проекты не будут последними, а получат своё дальнейшее развитие.

В декабре международный проект завершает свою деятельность.

Ольга БЕЛАШ.

Фото автора и Е. Нечаевой.