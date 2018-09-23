Кобринский район: в результате съезда в кювет пострадала пассажирка авто

22.09.2018 года в 13:40 часов в Кобринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 28-летний житель г.Минска, управляя а/м «RAVON R 2», двигаясь по автодороге М-1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ», со стороны г.Минска в направлении г. Кобрина по левой полосе для движения. На 79 км автодороги, при опережении большегрузного автомобиля (марка не установлена) не справился с управлением, допустил съезд на грунтовую разделительную полосу, в результате чего произошёл занос автомобиля с выездом на полосу встречного движения и последующим съездом в левый по ходу движения придорожный кювет и мелиоративный канал.



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В результате ДТП 45-летняя жительница г.Минска, находившаяся на заднем сидении справа, пристегнутая ремнем безопасности получила телесные повреждения и была госпитализирована в УЗ "Кобринская ЦРБ". Проводится проверка.