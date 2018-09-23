Белорусы выиграли рекордный подряд на ремонт трассы Киев-Одесса

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Служба автомобильных дорог в Киевской области по результатам тендера заказала белорусскому строительно-монтажному тресту N8 текущий средний ремонт автодороги М-05 Киев – Одесса. Стоимость подряда 695 млн гривен.

ОАО «СМТ № 8» входит в белорусский государственный холдинг «Белавтодор» . С июля 2017 года вместе с облавтодорами из Бреста, Гомеля и Гродно оно выиграло тендеров в Украине более чем на 1,3 млрд гривен, среди которых нынешний – самый крупный, сообщает ресурс «Нашi Грошi» . Ранее белорусы неоднократно жаловались на условия дорожных тендеров различных заказчиков, которые делают невозможным их участие в торгах.