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В США самолет врезался в Tesla Model X

24.09.2018 10:56 — Разное | Tut.by  
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В американском городе Хьюстон (штат Техас) произошло необычное ДТП. Легкомоторный самолет Cessna, который принадлежит Агентству по борьбе с наркотиками (DEA), из-за технической неисправности совершил аварийную посадку на проезжую часть этого населенного пункта, сообщает Business Insider.


Фото: Oniel Kurup, FB.com

В ходе посадки самолет задел линию электропередачи и протаранил проезжавший по автодороге электрический кроссовер Tesla Model X. Также в необычном ДТП повреждения получил универсал Toyota Corolla. По словам представителя местных правоохранительных органов, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

«Представьте, что вы просто едете по дороге и внезапно самолет врезается в ваш автомобиль. От такого вполне может остановиться сердце», — заявил местный шериф.

«Господь и этот автомобиль спасли нас сегодня. Ни одной царапины. Никто не верил мне, когда я звонил и говорил о том, что в нас врезался самолет. Все люди думали, что это шутка. Даже жена сначала посмеялась надо мной. Однако мне было совсем не смешно, в этот момент вся жизнь пронеслась у меня перед глазами», — написал в своем Facebook владелец электрического кроссовера Ониэль Куруп.


Фото: Oniel Kurup, FB.com

Глава Tesla Илон Маск также отреагировал на инцидент в своем Twitter. «Ого, рад, что они в порядке», — говорится в его сообщении.

 
 
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В ходе аварийной посадки самолет Cessna задел линию электропередачи и протаранил проезжавший по автодороге электрический кроссовер Tesla Model X.
 
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