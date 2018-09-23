В США самолет врезался в Tesla Model X

В американском городе Хьюстон (штат Техас) произошло необычное ДТП. Легкомоторный самолет Cessna, который принадлежит Агентству по борьбе с наркотиками (DEA), из-за технической неисправности совершил аварийную посадку на проезжую часть этого населенного пункта, сообщает Business Insider .



Фото: Oniel Kurup, FB.com

В ходе посадки самолет задел линию электропередачи и протаранил проезжавший по автодороге электрический кроссовер Tesla Model X. Также в необычном ДТП повреждения получил универсал Toyota Corolla. По словам представителя местных правоохранительных органов, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

«Представьте, что вы просто едете по дороге и внезапно самолет врезается в ваш автомобиль. От такого вполне может остановиться сердце», — заявил местный шериф.

«Господь и этот автомобиль спасли нас сегодня. Ни одной царапины. Никто не верил мне, когда я звонил и говорил о том, что в нас врезался самолет. Все люди думали, что это шутка. Даже жена сначала посмеялась надо мной. Однако мне было совсем не смешно, в этот момент вся жизнь пронеслась у меня перед глазами», — написал в своем Facebook владелец электрического кроссовера Ониэль Куруп.



Фото: Oniel Kurup, FB.com

Глава Tesla Илон Маск также отреагировал на инцидент в своем Twitter . «Ого, рад, что они в порядке», — говорится в его сообщении.