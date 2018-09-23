Залезть в байдарку и подготовить спальное место в палатке: в Полоцке детей научат выживать в походных условиях

Мастер-класс «Основы активного туризма» пройдет в туристическом информационном центре «Полоцк» 30 сентября.





Фото: legnano.italiachemamme.it

Информационный туристический центр «Полоцк» приглашает детей на мастер-класс «Основы активного туризма». Ребята узнают, кто такие туристы, а также смогут попробовать себя в их роли.

На мастер-классе можно будет залезть в полной экипировке в байдарки, подготовить для себя спальное место в палатке и укутаться в спальный мешок. На занятия приглашают детей от трех лет.

Место проведения мастер-класса: туристический информационный центр «Полоцк» (проспект Франциска Скорины, 8). Стоимость входа для одного ребенка – 2,5 рубля. Предварительно записаться можно по телефону 42-69-49.

Подробности в официальной группе турцентра в ВК.

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