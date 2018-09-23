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Залезть в байдарку и подготовить спальное место в палатке: в Полоцке детей научат выживать в походных условиях
24.09.2018 — Разное | Новости Полоцка
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Мастер-класс «Основы активного туризма» пройдет в туристическом информационном центре «Полоцк» 30 сентября.
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Информационный туристический центр «Полоцк» приглашает детей на мастер-класс «Основы активного туризма». Ребята узнают, кто такие туристы, а также смогут попробовать себя в их роли.
Место проведения мастер-класса: туристический информационный центр «Полоцк» (проспект Франциска Скорины, 8). Стоимость входа для одного ребенка – 2,5 рубля. Предварительно записаться можно по телефону 42-69-49.
Подробности в официальной
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Залезть в байдарку и подготовить спальное место в палатке: в Полоцке детей научат выживать в походных условиях
Мастер-класс «Основы активного туризма» пройдет в туристическом информационном центре «Полоцк» 30 сентября.
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