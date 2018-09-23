Загадки, острые темы и результативный итог встречи Путина и Лукашенко

В Сочи в пятницу прошла встреча президентов России и Беларуси. В резиденции «Бочаров ручей» Владимир Путин и Александр Лукашенко в формате тет-а-тет обсуждали актуальные вопросы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Гальперин.

В Сочи Александр Лукашенко прилетел в рубашке с коротким рукавом. Что называется, по погоде. На черноморском побережье еще лето. На переговорах – уже и галстук, и пиджак, и полное взаимопонимание. Хозяин сочинской резиденции немного задержался. Гость спокойно подождал на крыльце.

Они встретились как друзья, и сразу на переговоры. «Тяжелые, но результативные» – позже признается президент Беларуси. Это уже седьмая встреча Путина и Лукашенко за год. Последняя прошла ровно месяц назад здесь же – в сочинской резиденции. Тогда белорусский лидер анонсировал еще одни переговоры, где собирался «сесть и все решить».

Усаживались долго. Встреча и на уровне правительств. В Сочи прилетели премьеры, вице-премьеры, министры двух стран. И с той, и с другой стороны много новых лиц.

«В правительстве Беларуси произошли существенные изменения. Нам нужно сверить часы и некоторые вопросы доурегулировать. Много споров в сельском хозяйстве , по энергетическим вопросам точки над «и» расставить», – сказал Владимир Путин.

«Уверен, что до конца года вопросы развяжем. Они с финансовой точки зрения тяжелые, потому что увязаны большие финансовые потоки. Но их надо решать», – пояснил Александр Лукашенко.

Денег, действительно, «увязано» много. Товарооборот между странами в прошлом году составил без малого 33 миллиарда долларов. Это почти на четверть больше, чем в 2016 году.

В Беларуси сегодня работает 2500 тысячи предприятий, созданных с участием российского капитала. За шесть месяцев этого года Москва вложила в белорусскую экономику четыре миллиарда долларов. Чего стоит только атомная электростанция в Гродненской области. Строительство совместного проекта должно закончиться через два года.

В Сочи Лукашенко приехал не с пустыми руками. Вслед за президентом в резиденцию занесли коробки и пакеты с надписью «Республика Беларусь». Что в них – загадка. Как и детали встречи президентов – Путин и Лукашенко общались тет-а-тет. Иногда просили чай и кофе. Встреча шла за закрытыми дверями. Первый вице-премьер России Антон Силуанов и посол России в Беларуси Михаил Бабич без пиджаков в коридоре ждут окончания переговоров.

Переговоры в Сочи длились шесть часов, и закончились затемно. Подробности встречи Лукашенко рассказал на следующий день.Темы самые острые: и цены на нефть , и сельское хозяйство, и торговые барьеры.

«Негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России. Что-то не понравилось – закрыли предприятие. И сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок. Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять», – высказался Александр Лукашенко.

До конца года у лидеров еще как минимум две встречи: на саммите СНГ в Таджикистане, который состоится уже на следующей неделе, и на форуме регионов на малой родине белорусского лидера в середине октября.