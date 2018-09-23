ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Загадки, острые темы и результативный итог встречи Путина и Лукашенко

24.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Сочи в пятницу прошла встреча президентов России и Беларуси. В резиденции «Бочаров ручей» Владимир Путин и Александр Лукашенко в формате тет-а-тет обсуждали актуальные вопросы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Гальперин.

В Сочи Александр Лукашенко прилетел в рубашке с коротким рукавом. Что называется, по погоде. На черноморском побережье еще лето. На переговорах – уже и галстук, и пиджак, и полное взаимопонимание. Хозяин сочинской резиденции немного задержался. Гость спокойно подождал на крыльце.

Они встретились как друзья, и сразу на переговоры. «Тяжелые, но результативные» – позже признается президент Беларуси. Это уже седьмая встреча Путина и Лукашенко за год. Последняя прошла ровно месяц назад здесь же – в сочинской резиденции. Тогда белорусский лидер анонсировал еще одни переговоры, где собирался «сесть и все решить».

Усаживались долго. Встреча и на уровне правительств. В Сочи прилетели премьеры, вице-премьеры, министры двух стран. И с той, и с другой стороны много новых лиц.

«В правительстве Беларуси произошли существенные изменения. Нам нужно сверить часы и некоторые вопросы доурегулировать. Много споров в сельском хозяйстве, по энергетическим вопросам точки над «и» расставить», – сказал Владимир Путин.

«Уверен, что до конца года вопросы развяжем. Они с финансовой точки зрения тяжелые, потому что увязаны большие финансовые потоки. Но их надо решать», – пояснил Александр Лукашенко.

Денег, действительно, «увязано» много. Товарооборот между странами в прошлом году составил без малого 33 миллиарда долларов. Это почти на четверть больше, чем в 2016 году.

В Беларуси сегодня работает 2500 тысячи предприятий, созданных с участием российского капитала. За шесть месяцев этого года Москва вложила в белорусскую экономику четыре миллиарда долларов. Чего стоит только атомная электростанция в Гродненской области. Строительство совместного проекта должно закончиться через два года.

В Сочи Лукашенко приехал не с пустыми руками. Вслед за президентом в резиденцию занесли коробки и пакеты с надписью «Республика Беларусь». Что в них – загадка. Как и детали встречи президентов – Путин и Лукашенко общались тет-а-тет. Иногда просили чай и кофе. Встреча шла за закрытыми дверями. Первый вице-премьер России Антон Силуанов и посол России в Беларуси Михаил Бабич без пиджаков в коридоре ждут окончания переговоров. 

Переговоры в Сочи длились шесть часов, и закончились затемно. Подробности встречи Лукашенко рассказал на следующий день.Темы самые острые: и цены на нефть, и сельское хозяйство, и торговые барьеры.

«Негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России. Что-то не понравилось – закрыли предприятие. И сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок. Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять», – высказался Александр Лукашенко.

До конца года у лидеров еще как минимум две встречи: на саммите СНГ в Таджикистане, который состоится уже на следующей неделе, и на форуме регионов на малой родине белорусского лидера в середине октября.

 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу в сочинской резиденции Владимира Путина «Бочаров ручей» прошла встреча глав России и Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ивановский район: в результате ДТП пострадал мотоциклист.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика