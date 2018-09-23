"Думали, что землетрясение". В агрогородке провалилась под землю пешеходная дорожка

Свежий асфальт на пешеходной дорожке в агрогородке Слобода Пекалинского сельсовета провалился через неделю после укладки. Очевидец сообщает, что недавно здесь прокладывался водопровод и тротуар сделали как раз над ним. Асфальт продержался меньше недели — после дождя на нем появились провалы как после землетрясения. Ходить теперь по нему небезопасно.



