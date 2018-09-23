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"Думали, что землетрясение". В агрогородке провалилась под землю пешеходная дорожка

24.09.2018 11:04 — Разное | Tut.by  
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Свежий асфальт на пешеходной дорожке в агрогородке Слобода Пекалинского сельсовета провалился через неделю после укладки. Очевидец сообщает, что недавно здесь прокладывался водопровод и тротуар сделали как раз над ним. Асфальт продержался меньше недели — после дождя на нем появились провалы как после землетрясения. Ходить теперь по нему небезопасно.


 
 
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Пешеходная дорожка в агрогородке Слобода Пекалинского сельсовета через неделю после укладки выглядит как после землетрясения.
 
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