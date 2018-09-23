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В Слуцке проходит суд по делу об убийстве двухлетней девочки

24.09.2018 11:08 — Разное | БелТА  
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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке проходит суд по делу об убийстве двухлетней девочки, сообщает БЕЛТА.

Судебное разбирательство Минский областной суд проводит в помещении суда Слуцкого района. Обвиняемые - мать погибшей девочки и ее сожитель.

Мужчине инкриминировано покушение на убийство двух заведомо малолетних лиц, а также убийство заведомо малолетнего, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений. Мать девочки обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст.159 УК (оставление в опасности).

Как сообщалось, 29 января в одном из домов в Слуцке медбригада обнаружила двухлетнюю девочку в тяжелом состоянии со следами побоев. Несмотря на реанимационные мероприятия, она умерла. По факту смерти малолетней с признаками криминального характера возбудили уголовное дело. Были задержаны мать девочки и ее сожитель. Следствие установило, что 26-летний мужчина нанес девочке не менее 190 ударов по различным частям тела, а ее пятилетнему брату - не менее 50. Мать, имея возможность пресечь действия сожителя и сообщить о необходимости медицинской помощи детям, этого не сделала.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке проходит суд по делу об убийстве двухлетней девочки, сообщает БЕЛТА. Судебное разбирательство Минский областной суд...
 
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