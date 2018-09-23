ПВТ констатирует небывалый рост резидентов и экспорта

В Парке высоких технологий с начала 2018 года зарегистрировано 96 новых компаний, экспорт идет по всем направлениям.

Об этом сообщил руководитель ПВТ Всеволод Янчевский. Он отметил огромную роль принятого президентом декрета, направленного на рост IT-индустрии в стране.

«Мы видим это по колоссальному росту по всем направлениям: растет численность резидентов ПВТ, рекордные темпы роста экспорта, много новых стартапов», - заявил Янчевский.

По его словам, динамика наблюдается не только в росте числа новых резидентов, но и в активизации старых. Третья часть новых резидентов Парка создают собственные высокотехнологические продукты. Речь идет о компаниях «Полимастер» (оборудование для радиационного контроля), «НТЛаб-ис» (медицина и космос), «Лунас» (3-D визуализация для дизацн-индустрии).

Всего с ноября по сентябрь нынешнего года резидентами Парка высоких технологий стали около 200 новых компаний, это больше, чем за все предыдущие 12 лет.

В I полугодии 2018 экспорт Парка вырос на 40%, не считая только вступивших новых компаний, относительно результата 2017 года, когда впервые в истории экспорт ПВТ превысил 1 млрд долларов, увеличившись на 25%.