В Бресте мальчик на детском электромобиле сбил пожилую женщину. Пенсионерка упала и сломала руку

В Бресте пожилая женщина получила травмы после того, как ее сбил с ног детский автомобиль. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 16 сентября, около 12.00. Мальчик, находясь на детской игровой площадке возле торгового центра «Экватор» по улице Гаврилова, во время катания на электрической машинке по неосторожности совершил наезд на женщину. В результате последняя упала и сломала руку.

Сотрудники милиции устанавливают личность ребенка и его родителей.