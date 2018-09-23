Лукашенко объявил о срыве сроков запуска БелАЭС

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В связи с этим белорусская сторона подняла вопрос о продлении срока возврата российского кредита и снижении процентной ставки по нему. Росатом отреагировал заявлением, что строительство идет по графику.

"Мы также обсудили вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство атомной станции и снижения процентной ставки", - цитирует БЕЛТА заявление Лукашенко после переговоров в Сочи.

"Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств», - заявил белорусский президент. Он указал на примеры Армении, Бангладеш, Венгрии и других, для которых ставка составляет 3%.

В свою очередь, представитель инжиниринговой компании "АСЭ" (входит в госкорпорацию "Росатом") Сергей Олонцев заяил, что сооружение Белорусской АЭС с участием России идет по графику. На первом энергоблоке завершаются операции по так называемому проливу активных систем безопасности на открытый реактор. "Завершен пролив на третий канал безопасности, в ближайшее время специалисты приступят к проливу на четвертый канал безопасности. До 15 октября данные работы будут завершены", — цитирует Олонцева РИА Новости .

Олонцев отметил, что после этого на первом энергоблоке начнутся работы по сборке реактора и внутрикорпусных устройств. Кроме того, в конце сентября специалисты осуществят подачу напряжения на собственные нужды.

Подача напряжения на собственные нужды по постоянной схеме – одно из ключевых событий в строительстве атомной станции, так как позволяет перейти к полномасштабным пусконаладочным работам. Это обязательное условие для начала холодно-горячей обкатки — полномасштабных испытаний систем энергоблока перед пуском реактора.

Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год. Объект на 90% финансируется российской стороной, выделившей кредит в размере 10 млрд долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года. Сейчас Беларусь осуществляет выплаты по процентам. Погашение основного долга начнется после ввода АЭС в эксплуатацию.