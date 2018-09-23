В Брестской области из-за сильного ветра без электричества остаются 12 деревень

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24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области из-за сильного ветра без электричества остаются 12 населенных пунктов, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям со СМИ РУП "Брестэнерго" Олеся Литвинюк.

Стихия разыгралась ночью, дождь сопровождался порывами сильного ветра. Энергетикам поступили сообщения об отключениях электроэнергии в 25 населенных пунктах, на 274 трансформаторных подстанциях, 42 молочно-товарных фермах. В основном перебои наблюдались в Березовском, Кобринском и Пинском районах.

По данным на 10.50, специалисты восстановили подачу электроэнергии во всех районах, за исключением Пинского. Без света остаются 12 деревень. В устранении неполадок задействованы девять аварийных бригад. "В основном перебои связаны с набросом веток на провода. Стараемся оперативно устранить последствия непогоды", - отметила Олеся Литвинюк.

В ближайшее время в Брестской области также прогнозируется сильный ветер.-0-

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