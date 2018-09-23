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5 громких побед БГК им. Мешкова. "Монпелье" и еще 4 гранда, которые пали в Бресте

24.09.2018 11:41 — Разное | Tut.by  
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В субботу БГК им. Мешкова в Бресте при переполненных трибунах обыграл действующего победителя Лиги чемпионов французский «Монпелье».


Фото: bgk-meshkova.com

22 сентября 2018 года. БГК им. Мешкова (Брест) — «Монпелье» (Франция) — 26:23

Кажется, это уже не сенсация. «Монпелье» — далеко не первый гранд и даже не первый победитель Лиги чемпионов, который оступился в городе над Бугом. Здесь проигрывают многие топы. Давайте вспомним другие победы.


Фото: bgk-meshkova.com

8 октября 2016 года. БГК им. Мешкова (Брест) — «Райн Левен» (Германия) — 30:28

Первая победа БГК в элитном пуле Лиги чемпионов! Тогда был обыгран грозный представитель бундеслиги — на тот момент действующий чемпион сильнейшей гандбольной лиги мира. Виктория над командой из Германии — первая в истории. Уже тогда начало казаться, что клубу из Бреста многое по силам.

16 сентября 2017 года. БГК им. Мешкова (Брест) — «Виве» (Польша) — 28:25

Это был обыгран победитель Лиги чемпионов-2016. Тоже очень крутая победа для гандбольного Бреста. К слову, тогда это было тоже начало группового этапа в городе над Бугом. Кажется, сентябрь — счастливый месяц для БГК им. Мешкова.


Фото: bgk-meshkova.com

4 марта 2017 года. БГК им. Мешкова (Брест) — «Вардар» (Скопье, Македония) — 30:26

Примечательно, что примерно через три месяца именно «Вардар» стал победителем Лиги чемпионов. В сезоне-2016/2017 македонский клуб набрал потрясающий ход, а оступился именно в Бресте. Любопытно, что в тот день впервые в большом матче здорово проявил себя молодой брестчанин Артем Кулак — теперь уже полноценный игрок стартового состава, который в субботу помог перевернуть игру с «Монпелье».

24 февраля 2018 года. БГК им. Мешкова — «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 29:28

Команда, на долю игроков и тренеров которой приходится 72 топ-титула! А БГК им. Мешкова за тур до окончания группового раунда решил задачу выхода в плей-офф турнира, обыграв суперзвездный коллектив. Только теперь мы этому уже не удивляемся.


Фото: bgk-meshkova.com
 
Теги: Брест
 
 
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Монпелье" - далеко не первый гранд и даже не первый победитель Лиги чемпионов, который оступился в городе над Бугом. Здесь проигрывают многие топы. Давайте вспомним...
 
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