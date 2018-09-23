В Петрикове 84-летний мотоциклист не пропустил автобус. Мужчина погиб

В Петрикове (Гомельская область) мотоциклист погиб при столкновении с автобусом. Об этом сообщили в ГАИ региона.



Фото: ГАИ Гомельской области

Смертельная авария произошла 21 сентября, около 10.05. По предварительной информации, 84-летний водитель мотоцикла «Днепр», двигаясь по улице Чапаева в направлении улицы Гоголя, не предоставил на перекрестке преимущество автобусу МАЗ и совершил с ним столкновение.



Фото: ГАИ Гомельской области

В результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.