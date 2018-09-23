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В Петрикове 84-летний мотоциклист не пропустил автобус. Мужчина погиб

24.09.2018 11:36 — Разное | Tut.by  
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В Петрикове (Гомельская область) мотоциклист погиб при столкновении с автобусом. Об этом сообщили в ГАИ региона.


Фото: ГАИ Гомельской области

Смертельная авария произошла 21 сентября, около 10.05. По предварительной информации, 84-летний водитель мотоцикла «Днепр», двигаясь по улице Чапаева в направлении улицы Гоголя, не предоставил на перекрестке преимущество автобусу МАЗ и совершил с ним столкновение.


Фото: ГАИ Гомельской области

В результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

 
 
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Смертельная авария произошла 21 сентября, около 10.05, на улице Чапаева.
 
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