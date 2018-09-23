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В Петрикове 84-летний мотоциклист не пропустил автобус. Мужчина погиб
В Петрикове (Гомельская область) мотоциклист погиб при столкновении с автобусом. Об этом
Смертельная авария произошла 21 сентября, около 10.05. По предварительной информации, 84-летний водитель мотоцикла «Днепр», двигаясь по улице Чапаева в направлении улицы Гоголя, не предоставил на перекрестке преимущество автобусу МАЗ и совершил с ним столкновение.
В результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.
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Смертельная авария произошла 21 сентября, около 10.05, на улице Чапаева.
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