|
Жильцы дома на Маркса согласились выселиться – им дали документ, что они вернутся домой
>
17 сентября мы
Глава администрации Ленинского района пообещал жильцам, что отселение продлится не больше двух месяцев: «Основные доводы, которые называли жильцы – здесь появится либо гостиница, либо торговый центр. Нет, конечно, не появится. Я готов дать свои гарантии».
Эксперты проверили здание и сообщили, что его деформация развивается и сейчас состояние предаварийное, есть вероятность скорого обрушения. Главный инженер районного ЖКХ Виктор Муравицкий сказал, что ремонт нужно начать как можно скорее.
Компромисса с жильцаим у местных властей получилось достигнуть благодаря подписанию документа, в котором четко прописано, что они смогут вернуться в свои квартиры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 сентября мы писали о том, что администрация Ленинского района хотела выселить жильцов дома по улице Карла Маркса, 17, чтобы сделать в здании капремонт. Люди...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)