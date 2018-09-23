Жильцы дома на Маркса согласились выселиться – им дали документ, что они вернутся домой

17 сентября мы писали о том, что администрация Ленинского района хотела выселить жильцов дома по улице Карла Маркса, 17, чтобы сделать в здании капремонт. Люди боялись, что их выселят не временно, а навсегда. Но на выходных вопрос разрешился – с жильцами подписали документ, что они точно вернутся в свой дом, пишет Sputnik с ссылкой на телеканал ОНТ.

Глава администрации Ленинского района пообещал жильцам, что отселение продлится не больше двух месяцев: «Основные доводы, которые называли жильцы – здесь появится либо гостиница, либо торговый центр. Нет, конечно, не появится. Я готов дать свои гарантии».

Эксперты проверили здание и сообщили, что его деформация развивается и сейчас состояние предаварийное, есть вероятность скорого обрушения. Главный инженер районного ЖКХ Виктор Муравицкий сказал, что ремонт нужно начать как можно скорее.

Компромисса с жильцаим у местных властей получилось достигнуть благодаря подписанию документа, в котором четко прописано, что они смогут вернуться в свои квартиры.