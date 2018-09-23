Индонезиец 49 дней дрейфовал в открытом море в рыбацкой хижине и выжил

snob.ru Молодой человек с 16 лет работал на рыбаков и охранял специальные ловушки, расставленные в рыбацких хижинах в водах у города Монадо. Хижины крепились к морскому дну длинными веревками с подвешенными буями. В июле индонезиец оказался в рыбацком домике во время шторма, и сильные волны оборвали веревку, державшую его, пишет









Что произошло потом:





У молодого человека оставались запасы еды всего на несколько дней. Чтобы не умереть с голоду, он ловил рыбу и готовил ее на костре, который складывал из обломков хижины. Воду он фильтровал через одежду, чтобы свести к минимуму потребление соли.





Мимо Алди проплыло более 10 кораблей, но ни один не увидел плавающую хижину и не остановился. Тогда парень решил послать аварийный радосигнал. В индонезийском консульстве в японской провинции Осака рассказали, что на этот сигнал откликнулось судно под флагом Панамы. Экпаж этого корабля и поднял индонезийца на борт.





Алди сказал местному порталу TribunManado, что думал о смерти пока дрейфовал в хижине, размышлял, не покончить ли жизнь самоубийством, прыгнув в океан, но его спасал совет родителей о том, что нужно молиться во время бедствия. В хижине была Библия, и Алди молился.





Индонезийца привезли в Японию и 6 сентября передали в консульство его страны. Алди вернулся домой 8 сентября.