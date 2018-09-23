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Индонезиец 49 дней дрейфовал в открытом море в рыбацкой хижине и выжил

24.09.2018 11:26 — Разное | Партизан  
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19-летний житель Индонезии Алди Адиланг выжил после того, как 49 дней провел в открытом море в рыбацкой хижине, которую унесло от берега сильным ветром, сообщает The Guardian в понедельник, 24 сентября.

Молодой человек с 16 лет работал на рыбаков и охранял специальные ловушки, расставленные в рыбацких хижинах в водах у города Монадо. Хижины крепились к морскому дну длинными веревками с подвешенными буями. В июле индонезиец оказался в рыбацком домике во время шторма, и сильные волны оборвали веревку, державшую его, пишет snob.ru


Что произошло потом:

У молодого человека оставались запасы еды всего на несколько дней. Чтобы не умереть с голоду, он ловил рыбу и готовил ее на костре, который складывал из обломков хижины. Воду он фильтровал через одежду, чтобы свести к минимуму потребление соли.

Мимо Алди проплыло более 10 кораблей, но ни один не увидел плавающую хижину и не остановился. Тогда парень решил послать аварийный радосигнал. В индонезийском консульстве в японской провинции Осака рассказали, что на этот сигнал откликнулось судно под флагом Панамы. Экпаж этого корабля и поднял индонезийца на борт.

Алди сказал местному порталу TribunManado, что думал о смерти пока дрейфовал в хижине, размышлял, не покончить ли жизнь самоубийством, прыгнув в океан, но его спасал совет родителей о том, что нужно молиться во время бедствия. В хижине была Библия, и Алди молился.

Индонезийца привезли в Японию и 6 сентября передали в консульство его страны. Алди вернулся домой 8 сентября.

 
 
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19-летний житель Индонезии Алди Адиланг выжил после того, как 49 дней провел в открытом море в рыбацкой хижине, которую унесло от берега сильным ветром, сообщает The...
 
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