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Романчук: "Это дело чести для вице-премьера Турчина"

24.09.2018 11:32 — Разное | UDF  
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Фото: Майя Кохно, TUT.BY
Экономист – о скандальном решении минских властей снести здания KFC и Burger King.

– Еще раз о скандальном, вопиющем нарушении прав собственности национального инвестора и предпринимателя, – пишет Ярослав Романчук в Facebook. – Белорусское предприятие «РевиТар Инвест» работало в экономике страны задолго до появления Dana Holdings.

К сожалению, эта иностранная структура, получив особый статус у Александра Лукашенко, решила, что ей в Беларуси можно практически все. Кто ей не нравится — это их проблемы.

Так получилось, что инструментом жесткого наезда стал Мингорисполком. С его привычными инструментами — земля, недвижимость, налоги, штрафы и обнуление выданных разрешений.

Конфликт разгорелся. О нем узнали на самом верху власти. Нынешний первый вице-премьер, председатель Совета по развитию предпринимательства, лично рассматривал кейс «РевиТар Инвест», вел переговоры с Мингорисполкомом.

Представляете номенклатурную силу и «крышу» руководства Мингорисполкома, который просто бортанул уполномоченного представителя Омбудсмена страны (он же глава государства)? Даже письма в Генеральную прокуратуру и КГБ не помогли.

Пока не помогли. Мы ведь помним, что Минздрав более десяти лет творил свои черные делишки, пока не разразился Мингдравгейт.

Вот так белорусский инвестор «РевиТар Инвест», который гордится, в том числе, своими социальными проектами, инвестициями в детский спорт, стал жертвой деятельности порочной связки «местные чиновники – иностранный инвестор».

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Это дело чести для первого вице-премьера Александра Турчина. Если он не сможет защитить белорусского инвестора всей силой Закона и полномочий главы Совета, тогда грош цена президентскому Совету и Совету Министров.

 
 
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Экономист – о скандальном решении минских властей снести здания KFC и Burger King.
 
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