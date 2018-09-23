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скандальном решении

– Еще раз о скандальном, вопиющем нарушении прав собственности национального инвестора и предпринимателя, –в Facebook. – Белорусское предприятие «РевиТар Инвест» работало в экономике страны задолго до появления Dana Holdings.К сожалению, эта иностранная структура, получив особый статус у, решила, что ей в Беларуси можно практически все. Кто ей не нравится — это их проблемы.Так получилось, что инструментом жесткого наезда стал Мингорисполком. С его привычными инструментами — земля, недвижимость, налоги, штрафы и обнуление выданных разрешений.Конфликт разгорелся. О нем узнали на самом верху власти. Нынешний первый вице-премьер, председатель Совета по развитию предпринимательства, лично рассматривал кейс «РевиТар Инвест», вел переговоры с Мингорисполкомом.Представляете номенклатурную силу и «крышу» руководства Мингорисполкома, который просто бортанул уполномоченного представителя Омбудсмена страны (он же глава государства)? Даже письма в Генеральную прокуратуру и КГБ не помогли.Пока не помогли. Мы ведь помним, что Минздрав более десяти лет творил свои черные делишки, пока не разразился Мингдравгейт.Вот так белорусский инвестор «РевиТар Инвест», который гордится, в том числе, своими социальными проектами, инвестициями в детский спорт, стал жертвой деятельности порочной связки «местные чиновники – иностранный инвестор».Это дело чести для первого вице-премьера Александра Турчина. Если он не сможет защитить белорусского инвестора всей силой Закона и полномочий главы Совета, тогда грош цена президентскому Совету и Совету Министров.