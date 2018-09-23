Анатолий Капский: близко к сердцу



Фото: fcbate.by

Нужно взять мечту и умножить её на фантастическую, неукротимую целеустремленность. Добавить желание и умение разбираться в главном и деталях, способность не раскисать при неизбежных на непростом пути неудачах. Сверху посыпать щепоткой харизматичности. И всё это замешать на безграничной любви и преданности своему делу.Мы до сих пор не осознали в достаточной степени, что Анатолий Анатольевич сделал с белорусским футболом. Сейчас групповой этап еврокубков стал для БАТЭ привычным делом. А ведь какой-то десяток лет назад для наших клубов считалось за счастье пройти один-два раунда квалификации. О месте в элите никто и не помышлял.Капский с БАТЭ не просто отметился в компании топ-клубов. Борисовчане давали прикурить и «Баварии», и «Ювентусу», и «Роме»…И весь этот банкет, что весьма важно, за свой счет. Капский создал первый и единственный на данный момент в Беларуси спортивный клуб, живущий на деньги, которые зарабатывает сам, а не благодаря дотациям из бюджета или взносам спонсоров. Революционный прорыв по местным меркам.Мое общение с Анатолием Анатольевичем правильнее всего охарактеризовать как эпизодическое. Тем удивительнее было, когда однажды вечером на мобильнике высветился номер Капского.Создатель БАТЭ ехал на телевидение и по дороге вдруг решил обсудить со мной, человеком, которого на тот момент и видел-то пару раз в жизни, конфликтную ситуацию с журналистом Николаем Ходасевичем. Нет смысла ворошить былое и рассказывать, в чем там было дело. Суть в другом: Анатолий Капский, который известен как авторитарный и резкий руководитель, удивительным образом сочетал в себе эти качества с умением прислушиваться ко мнению других. По итогам того разговора он извинился перед Ходасевичем в прямом эфире, хотя изначально был не настроен этого делать.Это одна их характерных черт Анатолия Анатольевича. Если бы он представлял собой просто очередной «танк», который прёт напролом, невзирая ни на кого и ни на что – уверен, не было бы тех уникальных успехов, которых он добился с БАТЭ. Но Капский – куда более многогранная личность, которая не укладывается в рамки простых определений.Еще один эпизод, который, на мой взгляд, многое объясняет. Однажды я рискнул дать Анатолию Анатольевичу совет, о котором он не просил. Зная о привычке Капского вступать в полемику на форумах спортивных сайтов, сказал: «Не кормите троллей. Каждый раз, отвечая на нападки, вы только удесятеряете энтузиазм злопыхателей». – «Понимаешь, не могу молчать, когда поливают грязью наших футболистов…»Это «секретный» компонент Капского – принимать всё близко к сердцу. Которое, в конце концов, не выдержало запредельных нагрузок.Анатолий Анатольевич уходит непобежденным. БАТЭ 12 раз подряд становился чемпионом Беларуси и сейчас с внушительным отрывом лидирует в очередном первенстве страны. Символично, что точкой в эпохе Капского стал еврокубковый матч, в котором борисовчане одержали очередную победу…А игры БАТЭ с «Челси» Анатолий Анатольевич уже будет смотреть с небес. В лучшем из миров наверняка тоже есть место футболу.