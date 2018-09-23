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Анатолий Капский: близко к сердцу
Фото: fcbate.by
Нужно взять мечту и умножить её на фантастическую, неукротимую целеустремленность. Добавить желание и умение разбираться в главном и деталях, способность не раскисать при неизбежных на непростом пути неудачах. Сверху посыпать щепоткой харизматичности. И всё это замешать на безграничной любви и преданности своему делу.
Мы до сих пор не осознали в достаточной степени, что Анатолий Анатольевич сделал с белорусским футболом. Сейчас групповой этап еврокубков стал для БАТЭ привычным делом. А ведь какой-то десяток лет назад для наших клубов считалось за счастье пройти один-два раунда квалификации. О месте в элите никто и не помышлял.
Капский с БАТЭ не просто отметился в компании топ-клубов. Борисовчане давали прикурить и «Баварии», и «Ювентусу», и «Роме»…
И весь этот банкет, что весьма важно, за свой счет. Капский создал первый и единственный на данный момент в Беларуси спортивный клуб, живущий на деньги, которые зарабатывает сам, а не благодаря дотациям из бюджета или взносам спонсоров. Революционный прорыв по местным меркам.
Мое общение с Анатолием Анатольевичем правильнее всего охарактеризовать как эпизодическое. Тем удивительнее было, когда однажды вечером на мобильнике высветился номер Капского.
Создатель БАТЭ ехал на телевидение и по дороге вдруг решил обсудить со мной, человеком, которого на тот момент и видел-то пару раз в жизни, конфликтную ситуацию с журналистом Николаем Ходасевичем. Нет смысла ворошить былое и рассказывать, в чем там было дело. Суть в другом: Анатолий Капский, который известен как авторитарный и резкий руководитель, удивительным образом сочетал в себе эти качества с умением прислушиваться ко мнению других. По итогам того разговора он извинился перед Ходасевичем в прямом эфире, хотя изначально был не настроен этого делать.
Это одна их характерных черт Анатолия Анатольевича. Если бы он представлял собой просто очередной «танк», который прёт напролом, невзирая ни на кого и ни на что – уверен, не было бы тех уникальных успехов, которых он добился с БАТЭ. Но Капский – куда более многогранная личность, которая не укладывается в рамки простых определений.
Еще один эпизод, который, на мой взгляд, многое объясняет. Однажды я рискнул дать Анатолию Анатольевичу совет, о котором он не просил. Зная о привычке Капского вступать в полемику на форумах спортивных сайтов, сказал: «Не кормите троллей. Каждый раз, отвечая на нападки, вы только удесятеряете энтузиазм злопыхателей». – «Понимаешь, не могу молчать, когда поливают грязью наших футболистов…»
Это «секретный» компонент Капского – принимать всё близко к сердцу. Которое, в конце концов, не выдержало запредельных нагрузок.
Анатолий Анатольевич уходит непобежденным. БАТЭ 12 раз подряд становился чемпионом Беларуси и сейчас с внушительным отрывом лидирует в очередном первенстве страны. Символично, что точкой в эпохе Капского стал еврокубковый матч, в котором борисовчане одержали очередную победу…
А игры БАТЭ с «Челси» Анатолий Анатольевич уже будет смотреть с небес. В лучшем из миров наверняка тоже есть место футболу.
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