В Любанском районе двое мужчин едва не погибли в подвале

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Двоих мужчин — хозяина дома и его зятя — нашли без сознания в подвале жилого дома в деревне Костюки Любанского района.Пострадавших подняли на поверхность спасатели и передали их медикам. Хозяин дома попал в реанимацию в тяжелом состоянии. На следующий день его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Зятя хозяина дома после того, как он пришел в себя, отпустили домой.Как оказалось, мужчины закладывали на хранение урожай. Они спустились в подвал и потеряли сознание. Сотрудники «Солигорскгаз», сделав замеры воздуха в подвале, установили, что содержание кислорода в нем составляло 16%.