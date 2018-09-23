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В Любанском районе двое мужчин едва не погибли в подвале

24.09.2018 11:19 — Разное | UDF  
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Фото: 112.by
О происшествии сообщил фельдшер бригады скорой помощи, передает sb.by.

Двоих мужчин — хозяина дома и его зятя — нашли без сознания в подвале жилого дома в деревне Костюки Любанского района.

Пострадавших подняли на поверхность спасатели и передали их медикам. Хозяин дома попал в реанимацию в тяжелом состоянии. На следующий день его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Зятя хозяина дома после того, как он пришел в себя, отпустили домой.

Как оказалось, мужчины закладывали на хранение урожай. Они спустились в подвал и потеряли сознание. Сотрудники «Солигорскгаз», сделав замеры воздуха в подвале, установили, что содержание кислорода в нем составляло 16%.

 
 
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Двоих мужчин — хозяина дома и его зятя — нашли без сознания в подвале жилого дома.
 
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