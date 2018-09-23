Певица Тина Кароль сыграла главную женскую роль в фильме «Бывшие»

Тине досталась роль девушки, которая пытается выстроить отношения со своим новым молодым человеком, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших возлюбленных.

«Бывшие» - это интеллектуальное кино, - поделилась автор идеи фильма Виктория ЛЕЗИНА. - В нем раскрыт нелегкий выбор человека в борьбе между прошлым и настоящим. И этот выбор определяет его завтрашний день».

«Тина Кароль - характерная актриса, она существует в фильме на грани игрового и документального кино», - говорит режиссер фильма Евгений БАРАНОВ.

В киношном амплуа Тину Кароль не узнать: без красной помады и в черном парике, певица максимально поменялась для фильма, неизменным, пожалуй, остался только ее пронзительный взгляд.