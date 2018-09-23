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Певица Тина Кароль сыграла главную женскую роль в фильме «Бывшие»

24.09.2018 11:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Певица Тина Кароль сыграла главную женскую роль в фильме «Бывшие»
Фото из открытых источников

Тине досталась роль девушки, которая пытается выстроить отношения со своим новым молодым человеком, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших возлюбленных.


Певица Тина Кароль сыграла главную женскую роль в фильме «Бывшие»
Тина Кароль Фото: Фото из открытых источников

«Бывшие» - это интеллектуальное кино, - поделилась автор идеи фильма Виктория ЛЕЗИНА. - В нем раскрыт нелегкий выбор человека в борьбе между прошлым и настоящим. И этот выбор определяет его завтрашний день».

«Тина Кароль - характерная актриса, она существует в фильме на грани игрового и документального кино», - говорит режиссер фильма Евгений БАРАНОВ.

В киношном амплуа Тину Кароль не узнать: без красной помады и в черном парике, певица максимально поменялась для фильма, неизменным, пожалуй, остался только ее пронзительный взгляд.

 
 
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Украинская певица Тина Кароль сыграла главную женскую роль в короткометражном фильме режиссера Евгения Баранова «Бывшие».
 
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