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ВОЗ рассказала, сколько людей умирает от алкоголя. Беларусь - один из рекордсменов по снижению

24.09.2018 11:51 — Разное | Tut.by  
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Алкоголь убивает три миллиона людей ежегодно — больше, чем в сумме от СПИДа, насилия и дорожных происшествий. Об этом сообщается в пресс-релизе ВОЗ на MedicalXpress.

Спиртные напитки являются причиной более, чем одной из 20 смертей в мире (5,3% в 2016 года). Тут учитывается вождение в состоянии алкогольного опьянения, насилие во время опьянения, а также более 200 заболеваний, включая нарушения сердечно-сосудистой системы, цирроз печени и некоторые виды рака. Кроме того, алкоголь повышает риск возникновения туберкулеза, ВИЧ и пневмонии.

При этом СПИД в 2016 году вызвал 1,8% всех смертей, дорожные происшествия — 2,5%, насилие — 0,8%.


Медики обращают внимание, что три четверти всех смертей, связанных с алкоголем, приходится на мужчин. При этом 13,5% смертей среди молодых людей в возрасте 20−29 лет также приходится на последствия злоупотребления спиртными напитками.

ВОЗ рассказала, что около 237 миллионов мужчин и 46 миллионов женщин страдают от алкогольной зависимости, а 2,3 миллиарда человек выпивают 33 грамма чистого спирта в день (два бокала вина, две рюмки крепкого алкоголя или большая бутылка пива). При этом по сравнению с 2014 годом потребление алкоголя в мире снизилось.

Отмечается, что в Европе по прежнему наибольшее потребление алкоголя на душу населения (10 литров чистого алкоголя в год), несмотря на 10% снижение этого показателя по сравнению с 2010 годом. В ВОЗ отмечают, что с того времени потребление уменьшилось в трех четвертях европейских стран, и рекордсмены по снижению здесь — Россия, Молдова и Беларусь.

В России ежегодное потребление чистого алкоголя на душу населения снизилось с 18,7 литров в 2005 до 11,7 литров в 2016, в Молдове — с 21,6 литров в 2005 до 15,1 литра в 2016, в Беларуси — с 15,3 литров в 2005 до 11,2 литров в 2016.

 
 
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Больше, чем от СПИДа, насилия и дорожных происшествий суммарно.
 
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