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Noize MC рассказал, как случайно рассек фанату голову на концерте

24.09.2018 12:17 — Разное | Tut.by  
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Российский рэпер Иван Алексеев (Noize MC) сейчас гастролирует по России с туром к 15-летию группы. На концерте в Волгограде он разбил поклоннику голову микрофонной стойкой. О том, как все произошло, артист рассказал в соцсетях.


Noize MC во время выступления на фестивале «Рок за Бобров». Минск, 2018 год. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Алексеев написал, что бросил микрофон в зал, чтобы люди могли попеть вместе с группой. Однако микрофон попал в голову одному из посетителей, у мужчины пошла кровь. Пострадавший так описывает произошедшее.

— Мы были с женой в фан-зоне в метрах трех-четырех от сцены. Солист допел песню «Танцы» и бросил микрофон вниз на людей вместе со стойкой. Чудным образом, оттолкнув жену, я поймал его своей головой, — рассказал Алексей Халстов журналистам местного издания «Блокнот». Позже стало известно, что рану пришлось зашить.

Рэпер Алексеев в свою очередь посетовал в Instagram на то, что пострадавший молодой человек решил не связываться с артистом, а рассказал обо всем прессе.

— У пострадавшего претензии, вроде бы, ко мне, но со мной он, при этом, связаться не пытается, а идет жаловаться в редакцию газеты, живописуя, как героически спас жену от прицельного броска артиста-убийцы на кровавом концерте, грозит [милиционерами] и постит фотки со своей травмой.


Noize MC исполняет песню «Танцы» на фестивале «Рок за Бобров». Минск, 2018 год. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Noize MC извинился перед пострадавшим парнем и попросил беречь друг друга на концертах, помогать тем, что упал во время моша.

— А если что-то летит со сцены (например, я), постарайтесь, пожалуйста, поймать, — добавил Нойз.

«Блокнот Волжского» сообщает, что конфликт урегулирован, претензий у пострадавшего после извинений певца не осталось.

Концерт Noize MC в Минске в рамках тура «Устрой дестрой» к 15-летию группы пройдет 20 октября. Билеты — 50 рублей

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***

22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на концерт Ольги Бузовой в Минске, который состоится на сцене Falcon Club 6 октября. Счастливчикам достанутся билеты бесплатно. Победители будут объявлен 27 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский рэпер Иван Алексеев (Noize MC) сейчас гастролирует по России с туром к 15-летию группы. На концерте в Волгограде он разбил поклоннику голову микрофонной...
 
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