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Noize MC рассказал, как случайно рассек фанату голову на концерте
Российский рэпер Иван Алексеев (Noize MC) сейчас гастролирует по России с туром к 15-летию группы. На концерте в Волгограде он разбил поклоннику голову микрофонной стойкой. О том, как все произошло, артист рассказал в соцсетях.
Алексеев написал, что бросил микрофон в зал, чтобы люди могли попеть вместе с группой. Однако микрофон попал в голову одному из посетителей, у мужчины пошла кровь. Пострадавший так описывает произошедшее.
— Мы были с женой в фан-зоне в метрах трех-четырех от сцены. Солист допел песню «Танцы» и бросил микрофон вниз на людей вместе со стойкой. Чудным образом, оттолкнув жену, я поймал его своей головой, —
Рэпер Алексеев в свою очередь посетовал в Instagram на то, что пострадавший молодой человек решил не связываться с артистом, а рассказал обо всем прессе.
— У пострадавшего претензии, вроде бы, ко мне, но со мной он, при этом, связаться не пытается, а идет жаловаться в редакцию газеты, живописуя, как героически спас жену от прицельного броска артиста-убийцы на кровавом концерте, грозит [милиционерами] и постит фотки со своей травмой.
Noize MC извинился перед пострадавшим парнем и попросил беречь друг друга на концертах, помогать тем, что упал во время моша.
— А если что-то летит со сцены (например, я), постарайтесь, пожалуйста, поймать, — добавил Нойз.
«Блокнот Волжского»
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22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY»
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Российский рэпер Иван Алексеев (Noize MC) сейчас гастролирует по России с туром к 15-летию группы. На концерте в Волгограде он разбил поклоннику голову микрофонной...
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