Noize MC рассказал, как случайно рассек фанату голову на концерте

Российский рэпер Иван Алексеев (Noize MC) сейчас гастролирует по России с туром к 15-летию группы. На концерте в Волгограде он разбил поклоннику голову микрофонной стойкой. О том, как все произошло, артист рассказал в соцсетях.



Noize MC во время выступления на фестивале «Рок за Бобров». Минск, 2018 год. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Алексеев написал, что бросил микрофон в зал, чтобы люди могли попеть вместе с группой. Однако микрофон попал в голову одному из посетителей, у мужчины пошла кровь. Пострадавший так описывает произошедшее.

— Мы были с женой в фан-зоне в метрах трех-четырех от сцены. Солист допел песню «Танцы» и бросил микрофон вниз на людей вместе со стойкой. Чудным образом, оттолкнув жену, я поймал его своей головой, — рассказал Алексей Халстов журналистам местного издания «Блокнот». Позже стало известно, что рану пришлось зашить.

Рэпер Алексеев в свою очередь посетовал в Instagram на то, что пострадавший молодой человек решил не связываться с артистом, а рассказал обо всем прессе.

— У пострадавшего претензии, вроде бы, ко мне, но со мной он, при этом, связаться не пытается, а идет жаловаться в редакцию газеты, живописуя, как героически спас жену от прицельного броска артиста-убийцы на кровавом концерте, грозит [милиционерами] и постит фотки со своей травмой.



Noize MC исполняет песню «Танцы» на фестивале «Рок за Бобров». Минск, 2018 год. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Noize MC извинился перед пострадавшим парнем и попросил беречь друг друга на концертах, помогать тем, что упал во время моша.

— А если что-то летит со сцены (например, я), постарайтесь, пожалуйста, поймать, — добавил Нойз.

«Блокнот Волжского» сообщает , что конфликт урегулирован, претензий у пострадавшего после извинений певца не осталось.

Концерт Noize MC в Минске в рамках тура «Устрой дестрой» к 15-летию группы пройдет 20 октября. Билеты — 50 рублей

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