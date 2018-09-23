В Минске проведут три мини-ярмарки вакансий. Кто и когда будет искать работников

В Минске на этой неделе пройдут три мини-ярмарки вакансий — с 25 по 27 сентября. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие наниматели будут набирать кадры.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первая ярмарка пройдет 25 сентября в центре занятости по адресу: проспект Любимова, 14. Сюда искать работников придут представители ЗАО «Адиполь» — Минский завод ТЭНов, строительное управление № 206 ОАО «МАПИД» и ОАО «Амкодор-Белвар». Ярмарка будет работать с 10.00 до 12.00.

В это же время 26 сентября в отделе обслуживания граждан № 1 по адресу: улица Я. Коласа, 69 пройдет еще одна мини-ярмарка вакансий. Сюда пригласили УП «МАФ» — это ремонтно-строительное коммунальное предприятие — и строительное управление № 168 ОАО «Стройтрест № 7».

Последняя на этой неделе ярмарка пройдет в отделе обслуживания граждан № 3 27 сентября. Время работы, как и у предыдущих, — с 10.00 до 12.00. Вакансии будет предлагать строительное управление № 246 ОАО «МАПИД», ОАО «ПОСТТОРГ» и РУП «БЕЛЭЗ».