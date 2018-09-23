ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тема недели: Президент Беларуси провел совещание по итогам переговоров в Сочи

24.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Тема недели: Президент Беларуси провел совещание по итогам переговоров в Сочи

Лукашенко: белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные

Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 сентября на совещании в Минске.

«Основная часть переговоров была один на один с Президентом (России. — Прим. БЕЛТА). Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — сказал глава государства.

«Я пригласил вас для того, чтобы обсудить итоги вчерашних переговоров с Россией по актуальным вопросам наших отношений», — отметил Президент, обращаясь к членам правительства.

Учитывая, что многие темы подробно обсуждались именно главами государств в формате один на один, Александр Лукашенко комплексно проинформировал участников совещания об итогах переговоров.

В частности, в Сочи речь шла о политическом взаимодействии Беларуси и России как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях, финансовых взаимоотношениях и выделении кредитных ресурсов, продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижении процентной ставки, вопросах сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, поставок нефти и нефтепродуктов. Обсуждалась также тема пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы. Затронут вопрос табачного рынка и акцизов. В закрытом режиме обсужден блок военно-политических вопросов.

Александр Лукашенко предложил на совещании вместе подумать и обсудить, как в дальнейшем будут реализовываться достигнутые договоренности. «Прежде всего связанные с так называемой перетаможкой, поставками Беларуси темных нефтепродуктов, поставками природного газа и оплаты природного газа со стороны Беларуси», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко и Путин в Сочи обсудили политическое взаимодействие и украинскую тематику

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи обсуждали политическое взаимодействие и украинскую тематику.

В формате один на один обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства.

«Конкретные вопросы у нас, известные вопросы, по ОДКБ, прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации. Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего — Украина. В очень позитивном ключе был диалог», — рассказал белорусский лидер.

«Думаю, что эти вопросы будут еще обсуждаться прежде всего в Душанбе через неделю (на саммите СНГ. — Прим. БЕЛТА). Ну и не обойдем мы их 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России, на котором будут оба президента и руководители правительств», — добавил Президент.


Тема недели: Президент Беларуси провел совещание по итогам переговоров в Сочи

Беларусь в ближайшее время получит шестой транш кредита ЕФСР

Глава государства отметил, что на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября обсуждался целый блок финансовых проблем. Он в частности напомнил, что несколько лет назад была достигнута договоренность о выделении Беларуси кредитных ресурсов ЕФСР в общем объеме $2 млрд.

«Мы получили пять траншей. Остался шестой и седьмой. Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу. Все зависит от того, как прежде всего белорусская сторона в этом направлении будет работать. Думаю, что это решаемый вопрос. Шестой транш Беларусь получит в ближайшее время. Седьмой — это уже дело активности прежде всего белорусских членов правительства», — заявил белорусский лидер.

Беларусь и Россия договорились в течение недели выработать план взаимных поставок сельхозпродукции

«Немало внимания уделили (на переговорах в Сочи 21 сентября. — Прим. БЕЛТА) вопросу развития сельского хозяйства и известных взаимных претензий по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. Здесь есть полное понимание. Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции. Это главное», — заявил Президент.

Соответствующие балансы будут подписаны либо на уровне министров, либо вице-премьеров, курирующих данное направление. «Надо сказать, что наши вице-премьеры уже две дорожные карты разработали по решению этих проблем. Но до вчерашнего дня, да и до сегодняшнего, эти проблемы в полном объеме так и не были разрешены», — заметил белорусский лидер.

«Мною был поставлен вопрос, притом жестко, уже во втором заседании в широком составе о том, что нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России. Что-то не понравилось — закрыли предприятие. И сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок», — сказал Александр Лукашенко.

«Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять. Я думаю, что до конца года эта ситуация будет кардинальным образом изменена», — резюмировал глава государства.

Лукашенко не видит необходимости создавать в России дублирующие производства и выступает за кооперацию

«Речь шла об известных проблемах машиностроительных комплексов. Мы особенно много внимания уделили этому на переговорах в формате один на один. В том ключе, что нам не надо было бы повторять одно и то же производство, создавая предприятия, особенно в России», — отметил Президент на совещании в Минске по итогам прошедших переговоров.

Он привел пример, что если в Беларуси есть предприятие БелАЗ, то зачем подобное предприятие по выпуску автомобилей большой грузоподъемности создавать в России.

«Нет такой необходимости. Обращено было внимание на работу по кооперации, как это было и ранее. Полное взаимопонимание с Президентом России», — констатировал глава государства.

«Но вся беда в том, что мы там плохо работаем. Плохо мы еще работаем со своими коллегами — министр с министром, вице-премьер с вице-премьером», — отметил Президент.

«Также говорили о равных условиях хозяйствования, так называемом утилизационном сборе», — поделился глава государства подробностями переговоров.

Путина удивила ситуация с квотами для белорусских перевозчиков — Лукашенко

«Мы также обсуждали вопрос наших грузоперевозчиков. Это ненормально, что Российская Федерация, выдавая разрешения на перевозку грузов, увеличила для Польши, Литвы, Латвии эти разрешения (их количество. — Прим. БЕЛТА) аж в три раза за последние три года, в то же время снизив их для белорусских перевозчиков. Ну какое же тут Союзное государство…» — отметил белорусский лидер.

«Кстати, это удивило Президента России, и я так понимаю, что его просто не информировали по этому вопросу. Но сказал (Владимир Путин. — Прим. БЕЛТА), что это ненормально. Мы этот вопрос обсуждали и один на один. И что мы должны исправить эту ситуацию. Опять же, вопрос за соответствующими членами правительств Беларуси и России», — добавил Александр Лукашенко.


Тема недели: Президент Беларуси провел совещание по итогам переговоров в Сочи

Лукашенко и Путин дополнительно обсудили и нашли решение по главному вопросу сочинской повестки переговоров

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дополнительно обсудили и нашли решение по главному вопросу сочинской повестки переговоров. Соответствующий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся после прошедшего в Минске совещания, где обсуждались итоги белорусско-российских переговоров 21 сентября.

«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи. В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании «Газпром», — проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, Александр Лукашенко на прошедшем совещании заявил, что самый главный вопрос, который обсуждался на сочинских переговорах, был связан с возвратом денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет, а также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов. «Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с Президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (на полях предстоящего саммита СНГ. — Прим. БЕЛТА) окончательно согласуем решение этого вопроса, — сказал Президент. — Но фактически он решен. Нужно выбрать тот или иной вариант».

http://www.belta.by/

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко: белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: "Это дело чести для вице-премьера Турчина"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика