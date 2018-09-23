Тема недели: Президент Беларуси провел совещание по итогам переговоров в Сочи





Лукашенко: белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные

Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 сентября на совещании в Минске.

«Основная часть переговоров была один на один с Президентом (России. — Прим. БЕЛТА). Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — сказал глава государства.

«Я пригласил вас для того, чтобы обсудить итоги вчерашних переговоров с Россией по актуальным вопросам наших отношений», — отметил Президент, обращаясь к членам правительства.

Учитывая, что многие темы подробно обсуждались именно главами государств в формате один на один, Александр Лукашенко комплексно проинформировал участников совещания об итогах переговоров.

В частности, в Сочи речь шла о политическом взаимодействии Беларуси и России как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях, финансовых взаимоотношениях и выделении кредитных ресурсов, продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижении процентной ставки, вопросах сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, поставок нефти и нефтепродуктов. Обсуждалась также тема пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы. Затронут вопрос табачного рынка и акцизов. В закрытом режиме обсужден блок военно-политических вопросов.

Александр Лукашенко предложил на совещании вместе подумать и обсудить, как в дальнейшем будут реализовываться достигнутые договоренности. «Прежде всего связанные с так называемой перетаможкой, поставками Беларуси темных нефтепродуктов, поставками природного газа и оплаты природного газа со стороны Беларуси», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко и Путин в Сочи обсудили политическое взаимодействие и украинскую тематику

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи обсуждали политическое взаимодействие и украинскую тематику.

В формате один на один обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства.

«Конкретные вопросы у нас, известные вопросы, по ОДКБ, прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации. Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего — Украина. В очень позитивном ключе был диалог», — рассказал белорусский лидер.

«Думаю, что эти вопросы будут еще обсуждаться прежде всего в Душанбе через неделю (на саммите СНГ. — Прим. БЕЛТА). Ну и не обойдем мы их 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России, на котором будут оба президента и руководители правительств», — добавил Президент.







Беларусь в ближайшее время получит шестой транш кредита ЕФСР

Глава государства отметил, что на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября обсуждался целый блок финансовых проблем. Он в частности напомнил, что несколько лет назад была достигнута договоренность о выделении Беларуси кредитных ресурсов ЕФСР в общем объеме $2 млрд.

«Мы получили пять траншей. Остался шестой и седьмой. Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу. Все зависит от того, как прежде всего белорусская сторона в этом направлении будет работать. Думаю, что это решаемый вопрос. Шестой транш Беларусь получит в ближайшее время. Седьмой — это уже дело активности прежде всего белорусских членов правительства», — заявил белорусский лидер.

Беларусь и Россия договорились в течение недели выработать план взаимных поставок сельхозпродукции

«Немало внимания уделили (на переговорах в Сочи 21 сентября. — Прим. БЕЛТА) вопросу развития сельского хозяйства и известных взаимных претензий по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. Здесь есть полное понимание. Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции. Это главное», — заявил Президент.

Соответствующие балансы будут подписаны либо на уровне министров, либо вице-премьеров, курирующих данное направление. «Надо сказать, что наши вице-премьеры уже две дорожные карты разработали по решению этих проблем. Но до вчерашнего дня, да и до сегодняшнего, эти проблемы в полном объеме так и не были разрешены», — заметил белорусский лидер.

«Мною был поставлен вопрос, притом жестко, уже во втором заседании в широком составе о том, что нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России. Что-то не понравилось — закрыли предприятие. И сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок», — сказал Александр Лукашенко.

«Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять. Я думаю, что до конца года эта ситуация будет кардинальным образом изменена», — резюмировал глава государства.

Лукашенко не видит необходимости создавать в России дублирующие производства и выступает за кооперацию

«Речь шла об известных проблемах машиностроительных комплексов. Мы особенно много внимания уделили этому на переговорах в формате один на один. В том ключе, что нам не надо было бы повторять одно и то же производство, создавая предприятия, особенно в России», — отметил Президент на совещании в Минске по итогам прошедших переговоров.

Он привел пример, что если в Беларуси есть предприятие БелАЗ, то зачем подобное предприятие по выпуску автомобилей большой грузоподъемности создавать в России.

«Нет такой необходимости. Обращено было внимание на работу по кооперации, как это было и ранее. Полное взаимопонимание с Президентом России», — констатировал глава государства.

«Но вся беда в том, что мы там плохо работаем. Плохо мы еще работаем со своими коллегами — министр с министром, вице-премьер с вице-премьером», — отметил Президент.

«Также говорили о равных условиях хозяйствования, так называемом утилизационном сборе», — поделился глава государства подробностями переговоров.

Путина удивила ситуация с квотами для белорусских перевозчиков — Лукашенко

«Мы также обсуждали вопрос наших грузоперевозчиков. Это ненормально, что Российская Федерация, выдавая разрешения на перевозку грузов, увеличила для Польши, Литвы, Латвии эти разрешения (их количество. — Прим. БЕЛТА) аж в три раза за последние три года, в то же время снизив их для белорусских перевозчиков. Ну какое же тут Союзное государство…» — отметил белорусский лидер.

«Кстати, это удивило Президента России, и я так понимаю, что его просто не информировали по этому вопросу. Но сказал (Владимир Путин. — Прим. БЕЛТА), что это ненормально. Мы этот вопрос обсуждали и один на один. И что мы должны исправить эту ситуацию. Опять же, вопрос за соответствующими членами правительств Беларуси и России», — добавил Александр Лукашенко.







Лукашенко и Путин дополнительно обсудили и нашли решение по главному вопросу сочинской повестки переговоров

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дополнительно обсудили и нашли решение по главному вопросу сочинской повестки переговоров. Соответствующий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся после прошедшего в Минске совещания, где обсуждались итоги белорусско-российских переговоров 21 сентября.

«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи. В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании «Газпром», — проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, Александр Лукашенко на прошедшем совещании заявил, что самый главный вопрос, который обсуждался на сочинских переговорах, был связан с возвратом денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет, а также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов. «Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с Президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (на полях предстоящего саммита СНГ. — Прим. БЕЛТА) окончательно согласуем решение этого вопроса, — сказал Президент. — Но фактически он решен. Нужно выбрать тот или иной вариант».

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